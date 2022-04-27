Найнебезпечніші помилки при користуванні смартфоном, які робить кожен

Якщо не робити цих помилок, то смартфон проживе набагато довше

Життя 21 столітті важко уявити без різних гаджетів, одним із найнеобхідніших з яких є смартфон. Крім того, що це засіб для зв’язку, він виконує дуже багато різних функцій. Проте зараз не про це. Щоб ваш смартфон служив набагато довше, його потрібно доглядати, і справа тут не тільки в захисті від падінь або подряпин. Дуже часто телефон ламається через неправильне та неакуратне користування.

Про найнебезпечніші та найпоширеніші помилки в користуванні смартфоном, які робить кожен, пише "Так просто".

Найнебезпечніші звички, які псують телефон:

Ніколи не вимикати телефон. Якщо ви хочете, щоб ваш гаджет прослужив довше, йому теж потрібно давати відпочивати. Тому хоч раз на тиждень його потрібно вимикати.

Читайте також: Категорія Технології Як зробити, щоб телефон довше тримав заряд: 6 корисних порад Уявити своє життя без телефону дуже складно, особливо коли йдуть бойові дії

Не вимикати Wi-Fi та Bluetooth. Щоб смартфон працював довше і краще варто вимикати всі непотрібні функції.

Щоб смартфон працював довше і краще варто вимикати всі непотрібні функції. Користуватися телефоном у страшний холод/спеку. Сучасні телефони не розраховані на роботу у лютий мороз чи дику спеку.

Сучасні телефони не розраховані на роботу у лютий мороз чи дику спеку. Заряджати телефон всю ніч безперервно. В принципі не потрібно заряджати телефон повністю, адже так акумулятор сідати швидше. Достатньо всього 95-98%.

Не потрібно чекати, доки смартфон розрядиться повністю, щоб його зарядити

Заряджати та розряджати телефон повністю. Сучасні літієво-іонні акумулятори в смартфонах працюють набагато краще, коли вони заряджені на 50-80%. Тому для кращої роботи телефону намагайтеся тримати заряд у таких межах.

Сучасні літієво-іонні акумулятори в смартфонах працюють набагато краще, коли вони заряджені на 50-80%. Тому для кращої роботи телефону намагайтеся тримати заряд у таких межах. Використовувати підроблений зарядний пристрій. Бажання заощадити може вилитися в ремонт смартфона або навіть на покупку нового гаджета. Якщо зарядний пристрій не оригінальний, акумулятор повільно "гине".

Ніколи не відключати повідомлення. Push-сповіщення – це "вбивці" акумулятора вашого мобільного телефону.

Раніше "Телеграф" писав, які речі та чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.