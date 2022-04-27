Найнебезпечніші помилки при користуванні смартфоном, які робить кожен
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Якщо не робити цих помилок, то смартфон проживе набагато довше
Життя 21 столітті важко уявити без різних гаджетів, одним із найнеобхідніших з яких є смартфон. Крім того, що це засіб для зв’язку, він виконує дуже багато різних функцій. Проте зараз не про це. Щоб ваш смартфон служив набагато довше, його потрібно доглядати, і справа тут не тільки в захисті від падінь або подряпин. Дуже часто телефон ламається через неправильне та неакуратне користування.
Про найнебезпечніші та найпоширеніші помилки в користуванні смартфоном, які робить кожен, пише "Так просто".
Найнебезпечніші звички, які псують телефон:
- Ніколи не вимикати телефон. Якщо ви хочете, щоб ваш гаджет прослужив довше, йому теж потрібно давати відпочивати. Тому хоч раз на тиждень його потрібно вимикати.
- Не вимикати Wi-Fi та Bluetooth. Щоб смартфон працював довше і краще варто вимикати всі непотрібні функції.
- Користуватися телефоном у страшний холод/спеку. Сучасні телефони не розраховані на роботу у лютий мороз чи дику спеку.
- Заряджати телефон всю ніч безперервно. В принципі не потрібно заряджати телефон повністю, адже так акумулятор сідати швидше. Достатньо всього 95-98%.
- Заряджати та розряджати телефон повністю. Сучасні літієво-іонні акумулятори в смартфонах працюють набагато краще, коли вони заряджені на 50-80%. Тому для кращої роботи телефону намагайтеся тримати заряд у таких межах.
- Використовувати підроблений зарядний пристрій. Бажання заощадити може вилитися в ремонт смартфона або навіть на покупку нового гаджета. Якщо зарядний пристрій не оригінальний, акумулятор повільно "гине".
- Ніколи не відключати повідомлення. Push-сповіщення – це "вбивці" акумулятора вашого мобільного телефону.
Раніше "Телеграф" писав, які речі та чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.
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