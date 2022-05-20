Почему телефон быстро разряжается: ошибки, которые совершает каждый

Эти проблемы могут коснуться каждого девайса, независимо от фирмы-производителя.

Смартфоны уже давно стали важной частью нашей жизни, и чтобы каждый год не тратиться на новый гаджет из-за того, что старый сломался или быстро садиться, нужно изначально правильно ухаживать за своим телефоном. Мы уже писали об ошибках, которые не стоит допускать при зарядке смартфона, а теперь рассказывает об основных причинах, почему быстро садится аккумулятор.

Почему телефон быстро разряжается и что делать в таких случаях, пишет belnovosti.

Основные причины, почему смартфон быстро разряжается

Очень яркий экран. Высокая яркость экрана "съедает" энергоемкость батареи. Решение простое — уменьшите яркость.

Открытые ненужные приложения. Следите, чтобы все программы и приложения, которыми вы не пользуетесь в конкретный момент, не работали в фоновом режиме. Чтобы батарея не садилась быстрее обычного, просто закройте все ненужные.

Следите, чтобы все программы и приложения, которыми вы не пользуетесь в конкретный момент, не работали в фоновом режиме. Чтобы батарея не садилась быстрее обычного, просто закройте все ненужные. Ненужные соединения. Для работы Wi-Fi, Bluetooth, NFC нужна энергия и берут они ее из заряда батареи. Поэтому если данные функции прямо сейчас не нужны, их лучше выключить.

Для работы Wi-Fi, Bluetooth, NFC нужна энергия и берут они ее из заряда батареи. Поэтому если данные функции прямо сейчас не нужны, их лучше выключить. Проверьте емкость аккумулятора. Со времени каждый аккумулятор теряет свою емкость. Проверьте свою батарею, возможно, она уже требует замены.

Сократите время работы телефона. Наверняка самая очевидная причина того, почему телефон быстро садится. Если уменьшить время игр или просмотра видео на смартфоне, он не будет так быстро разряжаться.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.