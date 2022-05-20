Чому телефон швидко розряджається: помилки, які робить кожен

Ці проблеми можуть торкнутися кожного девайсу незалежно від фірми-виробника.

Смартфони вже давно стали важливою частиною нашого життя, і щоб щороку не витрачатися на новий гаджет через те, що старий зламався або став швидко сідати, потрібно правильно доглядати за своїм телефоном с самого початку. Ми вже писали про помилки, які не варто припускатися при зарядці смартфона, а тепер розповідаємо про основні причини, чому швидко сідає акумулятор.

Чому телефон швидко розряджається і що робити у таких випадках, пише belnovosti.

Основні причини, чому смартфон швидко розряджається

Дуже яскравий екран. Висока яскравість екрана "з’їдає" енергомісткість батареї. Рішення просте – зменште яскравість.

Відкриті непотрібні програми. Слідкуйте, щоб всі програми та програми, які ви не користуєтеся в конкретний момент, не працювали у фоновому режимі. Щоб батарея не сідала швидше за звичайне, просто закрийте все непотрібне.

Слідкуйте, щоб всі програми та програми, які ви не користуєтеся в конкретний момент, не працювали у фоновому режимі. Щоб батарея не сідала швидше за звичайне, просто закрийте все непотрібне. Непотрібні сполуки. Для роботи Wi-Fi, Bluetooth, NFC потрібна енергія та беруть вони її із заряду батареї. Тому, якщо дані функції прямо зараз не потрібні, їх краще вимкнути.

Для роботи Wi-Fi, Bluetooth, NFC потрібна енергія та беруть вони її із заряду батареї. Тому, якщо дані функції прямо зараз не потрібні, їх краще вимкнути. Перевірте місткість акумулятора. Згодом кожен акумулятор втрачає свою місткість. Перевірте батарею, можливо, вона вже потребує заміни.

Скоротіть час роботи телефону. Напевно, найбільш очевидна причина того, чому телефон швидко сідає. Якщо зменшити час ігор або перегляду відео на смартфоні, він не буде так швидко розряджатися.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.