Як продовжити життя недорогого смартфона: типові помилки, яких треба уникати
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Щоб продовжити життя свого смартфона, бажано не припускатися цих помилок.
Смартфони — це важливий атрибут в сучасному житті, тому вкрай важливо їх правильно "доглядати", щоб вони працювали довго і без поломок. Ми вже розповідали про помилки, які не варто допускати при зарядці смартфона, а тепер розповідаємо про те, як продовжити життя навіть недорогому смартфону.
Про те, які помилки приводять у непридатність ваш мобільний телефон, пише портал "Так просто".
Топ-12 помилок, які псують смартфон
- Зайві програми. Не потрібно зберігати ігри та програми, якими ви не користуєтеся, вони даремно заповнюють пам’ять. Чим більше вільного місця в сховищі, тим менше ризик, що гаджет почне зависати.
- Перегрів або переохолодження. Не можна залишати смартфони довге на спеку чи холоді.
- Відсутність захисного скла на екрані. Іншими словами, замінити захисне скло в рази дешевше, ніж поставити новий екран.
- Відсутність захисного чохла. Недорогі смартфони найчастіше випускаються у пластиковому корпусі, які досить легко зашкодити.
- Не оновлення операційної системи. Така дія тільки покращить роботу вашого смартфона, тому слідкуйте за оновленнями.
- Постійно увімкнений телефон. Будь-який гаджет вимагає повноцінного відпочинку, тому бажано раз на місяць відключати телефон на 5 хвилин.
- Заряджання телефону всю ніч. Про те, чому так не можна робити, ми писали раніше.
- Відсутність підзаряджання. Краще кілька разів на день увімкнути телефон до мережі на 20-25 хвилин, ніж заряджати його до 100%.
- Носити телефон у кишені влітку. У спеку ми потіємо — це природне явище, і навіть якщо смартфон лежить у кишені, всередину може потрапити волога.
- Завантаження неофіційних програм. Будь-яку гру або програму потрібно завантажувати лише з перевірених джерел.
- Відсутність хмарного обслуговування. "Хмара" допомагає розвантажити пам’ять смартфона і плюс до всього захищає ваші файли від втрат.
- Використання неоригінальних аксесуарів. Навушники та зарядні пристрої повинні бути оригінальними.
Раніше "Телеграф" пояснював, чому класти телефон екраном догори — помилка.