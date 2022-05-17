Як продовжити життя недорогого смартфона: типові помилки, яких треба уникати

Щоб продовжити життя свого смартфона, бажано не припускатися цих помилок.

Смартфони — це важливий атрибут в сучасному житті, тому вкрай важливо їх правильно "доглядати", щоб вони працювали довго і без поломок. Ми вже розповідали про помилки, які не варто допускати при зарядці смартфона, а тепер розповідаємо про те, як продовжити життя навіть недорогому смартфону.

Про те, які помилки приводять у непридатність ваш мобільний телефон, пише портал "Так просто".

Топ-12 помилок, які псують смартфон

Зайві програми. Не потрібно зберігати ігри та програми, якими ви не користуєтеся, вони даремно заповнюють пам’ять. Чим більше вільного місця в сховищі, тим менше ризик, що гаджет почне зависати.

Перегрів або переохолодження . Не можна залишати смартфони довге на спеку чи холоді.

. Не можна залишати смартфони довге на спеку чи холоді. Відсутність захисного скла на екрані . Іншими словами, замінити захисне скло в рази дешевше, ніж поставити новий екран.

. Іншими словами, замінити захисне скло в рази дешевше, ніж поставити новий екран. Відсутність захисного чохла. Недорогі смартфони найчастіше випускаються у пластиковому корпусі, які досить легко зашкодити.

Недорогі смартфони найчастіше випускаються у пластиковому корпусі, які досить легко зашкодити. Не оновлення операційної системи. Така дія тільки покращить роботу вашого смартфона, тому слідкуйте за оновленнями.

Така дія тільки покращить роботу вашого смартфона, тому слідкуйте за оновленнями. Постійно увімкнений телефон . Будь-який гаджет вимагає повноцінного відпочинку, тому бажано раз на місяць відключати телефон на 5 хвилин.

. Будь-який гаджет вимагає повноцінного відпочинку, тому бажано раз на місяць відключати телефон на 5 хвилин. Заряджання телефону всю ніч. Про те, чому так не можна робити, ми писали раніше.

Відсутність підзаряджання. Краще кілька разів на день увімкнути телефон до мережі на 20-25 хвилин, ніж заряджати його до 100%.

Краще кілька разів на день увімкнути телефон до мережі на 20-25 хвилин, ніж заряджати його до 100%. Носити телефон у кишені влітку. У спеку ми потіємо — це природне явище, і навіть якщо смартфон лежить у кишені, всередину може потрапити волога.

У спеку ми потіємо — це природне явище, і навіть якщо смартфон лежить у кишені, всередину може потрапити волога. Завантаження неофіційних програм. Будь-яку гру або програму потрібно завантажувати лише з перевірених джерел.

Будь-яку гру або програму потрібно завантажувати лише з перевірених джерел. Відсутність хмарного обслуговування. "Хмара" допомагає розвантажити пам’ять смартфона і плюс до всього захищає ваші файли від втрат.

"Хмара" допомагає розвантажити пам’ять смартфона і плюс до всього захищає ваші файли від втрат. Використання неоригінальних аксесуарів. Навушники та зарядні пристрої повинні бути оригінальними.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому класти телефон екраном догори — помилка.