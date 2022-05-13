Чому смартфон швидко розряджається: причини, про які ви не здогадувалися

З часом усі телефони починають швидко розряджатися, але це можна виправити.

Одна з головних проблем сучасних смартфонів — це те, що вони дуже швидко сідають. Особливо прикро, коли телефон розряджається в найневідповідніший момент, і немає можливості його підзарядити. З одного боку цю проблему легко вирішити, купивши собі портативний зарядний пристрій, однак і він не на 100% надійний (адже його теж потрібно заряджати, і він може сісти). Або ж можна просто навчитися заощаджувати заряд.

Як заощадити заряд батареї, щоб її вистачило на цілий день, а також про найпоширеніші причини швидкої розрядки телефону, пише видання "Так просто".

Як правильно заряджати телефон

Ще раз нагадуємо, що залишати смартфон на зарядці на всю ніч – не можна, і це лише шкодить акумулятору. Сучасним телефонам, щоб повністю зарядитися, вистачає лише кілька годин. Також необов’язково заповнювати батарею до 100%, телефон краще працює в межах 50-80%.

Читайте також: Категорія Технології Чи можна користуватися телефоном під час зарядки: відповідь вас здивує Правильне використання телефону зберігає його працездатність та продовжує термін життя батареї

Чому телефон швидко розряджається

"Брудний" роз’єм для заряджання. Бажано час від часу протирати роз’єм для зарядки, а також роз’єм живлення.

Яскраві фотошпалери. Щоб скоротити витрати енергії, замість яскравої багатобарвної заставки краще встановити монохромну заставку.

Постійне носіння телефону в руках. Сильний нагрів або сильне охолодження значно прискорюють розрядку батареї, тому зберігати гаджети краще в такому місці, де на нього не впливатиме ні спека, ні мороз.

Автоматичний поворот екрана постійно включений. За цю функцію відповідає акселерометр – спеціальний датчик, який і витрачає велику кількість електроенергії.

Чи не закриті вікна додатків. Згорнуті, але не закриті програми продовжують з’їдати заряд батареї, адже вони продовжують працювати, але у фоновому режимі.

Максимальна яскравість екрана.

Ввімкнений вібровиклик. Ця функція швидко розряджає батарею, тому краще використовувати її лише за необхідності.

Неправильно настроєне автоблокування. Бажано налаштувати автоматичне вимкнення екрана смартфона, щоб екран не з’їдав заряд.

Не вимкнений GPS, Bluetooth та Wi-Fi. Увімкнені GPS-навігатор, Bluetooth та Wi-Fi = швидке зменшення заряду батареї.

Увімкнене розпізнавання голосових команд. Функції розпізнавання команди "О’кей, Google" також швидко садить телефон, тому якщо ви нечасто користуєтеся, то краще її відключити.

Раніше Телеграф писав, як правильно і скільки разів на день можна заряджати свій смартфон.