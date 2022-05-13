Чому смартфон швидко розряджається: причини, про які ви не здогадувалися
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З часом усі телефони починають швидко розряджатися, але це можна виправити.
Одна з головних проблем сучасних смартфонів — це те, що вони дуже швидко сідають. Особливо прикро, коли телефон розряджається в найневідповідніший момент, і немає можливості його підзарядити. З одного боку цю проблему легко вирішити, купивши собі портативний зарядний пристрій, однак і він не на 100% надійний (адже його теж потрібно заряджати, і він може сісти). Або ж можна просто навчитися заощаджувати заряд.
Як заощадити заряд батареї, щоб її вистачило на цілий день, а також про найпоширеніші причини швидкої розрядки телефону, пише видання "Так просто".
Як правильно заряджати телефон
Ще раз нагадуємо, що залишати смартфон на зарядці на всю ніч – не можна, і це лише шкодить акумулятору. Сучасним телефонам, щоб повністю зарядитися, вистачає лише кілька годин. Також необов’язково заповнювати батарею до 100%, телефон краще працює в межах 50-80%.
Чому телефон швидко розряджається
- "Брудний" роз’єм для заряджання. Бажано час від часу протирати роз’єм для зарядки, а також роз’єм живлення.
- Яскраві фотошпалери. Щоб скоротити витрати енергії, замість яскравої багатобарвної заставки краще встановити монохромну заставку.
- Постійне носіння телефону в руках. Сильний нагрів або сильне охолодження значно прискорюють розрядку батареї, тому зберігати гаджети краще в такому місці, де на нього не впливатиме ні спека, ні мороз.
- Автоматичний поворот екрана постійно включений. За цю функцію відповідає акселерометр – спеціальний датчик, який і витрачає велику кількість електроенергії.
- Чи не закриті вікна додатків. Згорнуті, але не закриті програми продовжують з’їдати заряд батареї, адже вони продовжують працювати, але у фоновому режимі.
- Максимальна яскравість екрана.
- Ввімкнений вібровиклик. Ця функція швидко розряджає батарею, тому краще використовувати її лише за необхідності.
- Неправильно настроєне автоблокування. Бажано налаштувати автоматичне вимкнення екрана смартфона, щоб екран не з’їдав заряд.
- Не вимкнений GPS, Bluetooth та Wi-Fi. Увімкнені GPS-навігатор, Bluetooth та Wi-Fi = швидке зменшення заряду батареї.
- Увімкнене розпізнавання голосових команд. Функції розпізнавання команди "О’кей, Google" також швидко садить телефон, тому якщо ви нечасто користуєтеся, то краще її відключити.
Раніше Телеграф писав, як правильно і скільки разів на день можна заряджати свій смартфон.