Почему смартфон быстро разряжается: причины, о которых вы не догадывались
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Со временем все телефоны начинают быстро разряжаться, но это можно исправить.
Одна из главных проблем современных смартфонов — это то, что они очень быстро садятся. Особенно обидно, когда телефон разряжается в самый неподходящий момент, и нет возможности его подзарядить. С одной стороны эту проблему легко решить, купив себе портативное зарядное устройство, однако и оно не на 100% надежное (его ведь тоже нужно заряжать, и оно может сесть). Или же можно просто научится экономить заряд.
Как сэкономить заряд батареи, чтобы ее хватило на целый день, а также о самых распространенных причинах быстрой разрядки телефона, пишет издание "Так просто".
Как правильно заржать телефон
Еще раз напоминаем, что оставлять смартфон на зарядке на всю ночь — нельзя, и это только вредит аккумулятору. Современным телефонам, чтобы полностью зарядится, хватает всего несколько часов. Также необязательно заполнять батарею до 100 %, телефон лучше работает в приделах 50-80%.
Почему телефон быстро разряжается
- "Грязный" разъем для зарядки. Желательно время от времени протирать разъем для зарядки, а также разъема питания.
- Яркие фотообои. Чтобы сократить затраты энергии, вместо яркой многоцветной заставки лучше установить монохромную заставку.
- Постоянное ношение телефона в руках. Сильный нагрев или сильное охлаждение значительно ускоряют разрядку батареи, поэтому хранить гаджеты лучше в таком месте, где на него не будут влиять ни жара, ни мороз.
- Постоянно включенный автоматический поворот экрана. За данную функцию отвечает акселерометр — специальный датчик, который и расходует большое количество электроэнергии.
- Не закрытые окна приложений. Свернутые, но не закрытые программы продолжают съедать заряд батареи, ведь они продолжают работать, но в фоновом режиме.
- Максимальная яркость экрана.
- Включенный вибровызов. Эта функция быстро разряжает батарею, поэтому лучше использовать ее только при необходимости.
- Неправильно настроена автоблокировка. Желательно настроить автоматическое отключение экрана смартфона, чтобы экран не съедал заряд.
- Не выключенный GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Включенные GPS-навигатор, Bluetooth и Wi-Fi = быстрое уменьшение заряда батареи.
- Включенное распознавание голосовых команд. Функции распознавания команды "О’кей, Google" также быстро садит телефон, поэтому если вы ею нечасто пользуетесь, то лучше ее отключить.
Ранее "Телеграф" писал, как правильно и сколько раз в день можно заряжать свой смартфон.