Почему смартфон быстро разряжается: причины, о которых вы не догадывались

Со временем все телефоны начинают быстро разряжаться, но это можно исправить.

Одна из главных проблем современных смартфонов — это то, что они очень быстро садятся. Особенно обидно, когда телефон разряжается в самый неподходящий момент, и нет возможности его подзарядить. С одной стороны эту проблему легко решить, купив себе портативное зарядное устройство, однако и оно не на 100% надежное (его ведь тоже нужно заряжать, и оно может сесть). Или же можно просто научится экономить заряд.

Как сэкономить заряд батареи, чтобы ее хватило на целый день, а также о самых распространенных причинах быстрой разрядки телефона, пишет издание "Так просто".

Как правильно заржать телефон

Еще раз напоминаем, что оставлять смартфон на зарядке на всю ночь — нельзя, и это только вредит аккумулятору. Современным телефонам, чтобы полностью зарядится, хватает всего несколько часов. Также необязательно заполнять батарею до 100 %, телефон лучше работает в приделах 50-80%.

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Почему телефон быстро разряжается

"Грязный" разъем для зарядки. Желательно время от времени протирать разъем для зарядки, а также разъема питания.

Яркие фотообои. Чтобы сократить затраты энергии, вместо яркой многоцветной заставки лучше установить монохромную заставку.

Постоянное ношение телефона в руках. Сильный нагрев или сильное охлаждение значительно ускоряют разрядку батареи, поэтому хранить гаджеты лучше в таком месте, где на него не будут влиять ни жара, ни мороз.

Постоянно включенный автоматический поворот экрана. За данную функцию отвечает акселерометр — специальный датчик, который и расходует большое количество электроэнергии.

Не закрытые окна приложений. Свернутые, но не закрытые программы продолжают съедать заряд батареи, ведь они продолжают работать, но в фоновом режиме.

Максимальная яркость экрана.

Включенный вибровызов. Эта функция быстро разряжает батарею, поэтому лучше использовать ее только при необходимости.

Неправильно настроена автоблокировка. Желательно настроить автоматическое отключение экрана смартфона, чтобы экран не съедал заряд.

Не выключенный GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Включенные GPS-навигатор, Bluetooth и Wi-Fi = быстрое уменьшение заряда батареи.

Включенное распознавание голосовых команд. Функции распознавания команды "О’кей, Google" также быстро садит телефон, поэтому если вы ею нечасто пользуетесь, то лучше ее отключить.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно и сколько раз в день можно заряжать свой смартфон.