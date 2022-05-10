Укр

Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки: ответ вас удивит

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Пользоваться телефоном во время зарядки нежелательно, но можно Новость обновлена 10 мая 2022, 09:05
Пользоваться телефоном во время зарядки нежелательно, но можно

Правильное использование телефона сохраняет его работоспособность и продлевает срок жизни батареи

Довольно часто, ставя свой телефон на зарядку, пользователи продолжают их использовать: звонить, смотреть фильмы, "лазить" по соцсетям или играть в игры, даже несмотря на то, что каждый знает, что так делать нельзя, чтобы не испортить аккумулятор. А правда ли это так?

Оказывается, есть случаи, когда использование смартфона во время зарядки допустимо. Об этом пишет belnovosti.by.

Когда можно и нельзя пользоваться телефоном, находящимся на зарядке

Использовать смартфон во время зарядки можно, однако только в том случае, если вы уверенны в качестве как самого гаджета, так и его зарядного устройства. Если вы не уверены, то лучше не нагружать телефон во время зарядки.

Также не стоит пользоваться гаджетом во время зарядки, если вы используете дешевое зарядное устройство от неизвестного производителя. В таком случае последствия могут быть очень плачевными: от поломки смартфона и его аккумулятора, до удара током и даже летального исхода.

Отметим, что когда батарея смартфона одновременно набирает и тратит заряд, то аккумулятор нагревается намного сильнее, что может привести к тому, что деталь начнет плавиться или даже взорваться прямо в руках у владельца.

Ранее "Телеграф" объяснял, как правильно заряжать мобильный телефон впервые после покупки.

Теги:
#Смартфон #Зарядка #Телефон #Зарядка смартфона
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