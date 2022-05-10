Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки: ответ вас удивит

Правильное использование телефона сохраняет его работоспособность и продлевает срок жизни батареи

Довольно часто, ставя свой телефон на зарядку, пользователи продолжают их использовать: звонить, смотреть фильмы, "лазить" по соцсетям или играть в игры, даже несмотря на то, что каждый знает, что так делать нельзя, чтобы не испортить аккумулятор. А правда ли это так?

Оказывается, есть случаи, когда использование смартфона во время зарядки допустимо. Об этом пишет belnovosti.by.

Когда можно и нельзя пользоваться телефоном, находящимся на зарядке

Использовать смартфон во время зарядки можно, однако только в том случае, если вы уверенны в качестве как самого гаджета, так и его зарядного устройства. Если вы не уверены, то лучше не нагружать телефон во время зарядки.

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Также не стоит пользоваться гаджетом во время зарядки, если вы используете дешевое зарядное устройство от неизвестного производителя. В таком случае последствия могут быть очень плачевными: от поломки смартфона и его аккумулятора, до удара током и даже летального исхода.

Отметим, что когда батарея смартфона одновременно набирает и тратит заряд, то аккумулятор нагревается намного сильнее, что может привести к тому, что деталь начнет плавиться или даже взорваться прямо в руках у владельца.

Ранее "Телеграф" объяснял, как правильно заряжать мобильный телефон впервые после покупки.