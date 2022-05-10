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Чи можна користуватися телефоном під час зарядки: відповідь вас здивує

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Користуватися телефоном під час зарядки небажано, але можна Новина оновлена 10 травня 2022, 09:05
Користуватися телефоном під час зарядки небажано, але можна

Правильне використання телефону зберігає його працездатність та продовжує термін життя батареї

Досить часто, ставлячи свій телефон на зарядку, користувачі продовжують їх використовувати: дзвонити, дивитися фільми, "лазити" по соцмережах або грати в ігри, навіть попри те, що кожен знає, що так не можна робити, щоб не зіпсувати акумулятор. А чи це правда?

Виявляється, є випадки, коли використання смартфона під час заряджання допустиме. Про це пише belnovosti.by.

Коли можна та не можна користуватися телефоном, що знаходиться на зарядці

Використовувати смартфон під час зарядки можна, проте тільки в тому випадку, якщо ви впевнені в якості як самого гаджета, так і його зарядного пристрою. Якщо ви не впевнені, краще не навантажувати телефон під час зарядки.

Також не варто користуватися гаджетом під час зарядки, якщо ви використовуєте дешевий зарядний пристрій від невідомого виробника. У такому разі наслідки можуть бути дуже плачевними: від поломки смартфона та його акумулятора, до удару струмом і навіть смерті.

Зазначимо, що коли батарея смартфона одночасно набирає і витрачає заряд, акумулятор нагрівається значно сильніше, що може призвести до того, що деталь почне плавитися або навіть вибухне прямо в руках у власника.

Раніше "Телеграф" пояснював, як правильно заряджати мобільний телефон уперше після покупки.

Теги:
#Смартфон #Зарядка #Телефон #Зарядка смартфона
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