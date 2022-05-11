Що робити, якщо iPhone постійно розряджається: як продовжити життя смартфона

Якщо знати маленьку хитрість, то можна знизити витрати батареї iPhone у кілька разів.

У світі смартфони вже стали невіддільною частиною життя кожного. Крім того, що це засіб для зв’язку, телефони виконують дуже багато різних функцій. Однак на жаль, але технологічний процес ще не дійшов до того, щоб створити такі акумулятори для гаджетів, які не сідатимуть, особливо в найневідповідніший момент. А особливо гостро проблему того, що смартфон швидко розряджається, відчувають власники "яблучної" продукції — iPhone.

Однак і цю проблему можна вирішити, знизивши витрату батареї айфона, продовживши тим самим час його роботи. "Техноблогери" pochinka_blog на своїй сторінці в Інстаграм розповіли, як це можна зробити.

Як заощадити заряд батареї на iPhone

Виявляється, ця проблема вирішується дуже просто та швидко. Все, що потрібно зробити, це відключити у своєму iPhone кілька налаштувань: екранний час, деякі служби геолокації, а також поставити "галочку" на оптимізованій зарядці. Всі ці функції дуже енерговитратні.

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Як і де шукати ці налаштування — докладніше у відео:

Раніше "Телеграф" пояснював, як правильно заряджати мобільний телефон уперше після покупки. А також, які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.