Як правильно заряджати смартфон: більшість помиляються у цьому простому кроці
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Щоб продовжити термін служби смартфона, важливо правильно заряджати його.
Виявляється, більшість власників смартфонів не вміють правильно заряджати свої гаджети і постійно роблять це неправильно. А оскільки телефони зараз — це один з найважливіших і найпотрібніших атрибутів у житті кожної людини, то вкрай важливо не допускати помилок при його зарядці.
Про одну з найпоширеніших помилок при зарядці смартфона, пише видання biz.today.ua.
Як правильно заряджати смартфон
Поставити телефон на зарядку — наче як елементарна дія, однак і в цьому процесі важлива послідовність, інакше під час зарядки може статися перепад напруги, що негативно позначається на самому пристрої.
Правильна послідовність: телефон потрібно підключати до вже вставленого в розетку адаптера, а не навпаки. Якщо ж вставляти в розетку адаптер із вже підключеним до нього гаджетом, то у разі раптового стрибка напруги пристрій може бути пошкоджено.
Раніше "Телеграф" пояснював, як правильно заряджати мобільний телефон уперше після покупки.