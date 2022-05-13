Як правильно заряджати смартфон: більшість помиляються у цьому простому кроці

Щоб продовжити термін служби смартфона, важливо правильно заряджати його.

Виявляється, більшість власників смартфонів не вміють правильно заряджати свої гаджети і постійно роблять це неправильно. А оскільки телефони зараз — це один з найважливіших і найпотрібніших атрибутів у житті кожної людини, то вкрай важливо не допускати помилок при його зарядці.

Про одну з найпоширеніших помилок при зарядці смартфона, пише видання biz.today.ua.

Як правильно заряджати смартфон

Поставити телефон на зарядку — наче як елементарна дія, однак і в цьому процесі важлива послідовність, інакше під час зарядки може статися перепад напруги, що негативно позначається на самому пристрої.

Читайте також: Категорія Технології Чи можна користуватися телефоном під час зарядки: відповідь вас здивує Правильне використання телефону зберігає його працездатність та продовжує термін життя батареї

Правильна послідовність: телефон потрібно підключати до вже вставленого в розетку адаптера, а не навпаки. Якщо ж вставляти в розетку адаптер із вже підключеним до нього гаджетом, то у разі раптового стрибка напруги пристрій може бути пошкоджено.

Раніше "Телеграф" пояснював, як правильно заряджати мобільний телефон уперше після покупки.