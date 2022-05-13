Как правильно заряжать смартфон: большинство ошибаются в этом простом шаге

Чтобы продлить срок службы смартфона, важно правильно его заряжать.

Оказывается, большинство владельцев смартфонов не умеют правильно заряжать свои гаджеты, и постоянно делают это неправильно. А так как телефоны сейчас — это один из самых важных и нужных атрибутов в жизни каждого человека, то крайне важно не допускать ошибок при его зарядке.

Об одной из самых распространенных ошибке при зарядке смартфона, пишет издание biz.today.ua.

Как правильно заряжать смартфон

Поставить телефон на зарядку — вроде как элементарное действие, однако и в этом процессе важна последовательность, иначе во время зарядки может произойти перепад напряжения, что негативно сказывается на самом устройстве.

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Правильная последовательность: телефон нужно подключать к уже вставленному в розетку адаптеру, а не наоборот. Если же вставлять в розетку адаптер с уже подключенным к нему гаджетом, то в случае внезапного скачка напряжения устройство может быть повреждено.

Ранее "Телеграф" объяснял, как правильно заряжать мобильный телефон впервые после покупки.