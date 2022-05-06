Рус

Як правильно класти телефон на стіл: майже всі помиляються

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
136
Як правильно класти смартфон на стіл Новина оновлена 06 травня 2022, 13:52
Як правильно класти смартфон на стіл

Термін служби смартфона можна суттєво продовжити, якщо класти його екраном вниз

Залишаючи телефон на столі, користувачі запитують, як класти пристрій – екраном вниз чи вгору? На дисплей чи задню кришку? Мало хто знає, що від правильної відповіді залежить термін служби телефону.

Як пише belnovosti.by, кожен другий робить цю помилку, кладучи свій смартфон на стіл екраном вгору.

Чому не можна класти смартфон на стіл екраном вгору

Якщо залишити телефон на столі екраном вниз, його камера буде захищена від подряпин, які може завдати, наприклад, нерівна поверхня. Якщо ж камера знаходиться в поглибленні, то і вона, і сканер відбитка пальців не будуть забиті пилом і сміттям, які можуть лежати на столі.

Тому рекомендують класти телефон екраном вниз. До того ж таке положення смартфона убезпечить його від нагрівання. Якщо ви все ж таки переживаєте за стан екрану, то для його захисту можна використовувати спеціальні плівки, бронескло, чохли.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі не можна тримати поряд зі смартфоном.

Теги:
#Технології #Мобільний телефон #Смартфони
Денис Шмигаль
Україна
росія збирається офіційно оголосити війну Україні: Шмигаль назвав дату
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Денис Шмигаль
росія збирається офіційно оголосити війну Україні: Шмигаль назвав дату
Дата публікації
Категорія
Зараз корабель горить посеред моря
Нардеп підтвердив інформацію про фрегат "Адмірал Макаров": "Отримав достатньо"
Дата публікації
Категорія
Єрмак наголошує: ніхто не забуває про окуповані території
Переговори з росією: Єрмак чітко сказав, коли займуться Донбасом та Кримом
Дата публікації
Категорія
Багато російських олігархів уже втратили свої улюблені іграшки вартістю мільярди
Через війну проти України заарештовано десятки яхт російських олігархів: рейтинг найдорожчих
Дата публікації
Категорія
Бої за "Азовсталь" в Маріуполі тривають
Війна – день 72: ЗСУ ведуть контрнаступальні дії, з Маріуполя вивезли 500 цивільних