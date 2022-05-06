Як правильно класти телефон на стіл: майже всі помиляються

Термін служби смартфона можна суттєво продовжити, якщо класти його екраном вниз

Залишаючи телефон на столі, користувачі запитують, як класти пристрій – екраном вниз чи вгору? На дисплей чи задню кришку? Мало хто знає, що від правильної відповіді залежить термін служби телефону.

Як пише belnovosti.by, кожен другий робить цю помилку, кладучи свій смартфон на стіл екраном вгору.

Чому не можна класти смартфон на стіл екраном вгору

Якщо залишити телефон на столі екраном вниз, його камера буде захищена від подряпин, які може завдати, наприклад, нерівна поверхня. Якщо ж камера знаходиться в поглибленні, то і вона, і сканер відбитка пальців не будуть забиті пилом і сміттям, які можуть лежати на столі.

Тому рекомендують класти телефон екраном вниз. До того ж таке положення смартфона убезпечить його від нагрівання. Якщо ви все ж таки переживаєте за стан екрану, то для його захисту можна використовувати спеціальні плівки, бронескло, чохли.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі не можна тримати поряд зі смартфоном.