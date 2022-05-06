Укр

Как правильно класть телефон на стол: почти все ошибаются

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Как правильно класть смартфон на стол Новость обновлена 06 мая 2022, 13:52
Как правильно класть смартфон на стол

Срок службы смартфона можно существенно продлить, если класть его экраном вниз

Оставляя телефон на столе, пользователи задаются вопросом, как класть устройство – экраном вниз или вверх? На дисплей или заднюю крышку? Немногие знают, что от правильного ответа зависит срок службы телефона.

Как пишет belnovosti.by, каждый второй делает эту ошибку, кладя свой смартфон на стол экраном вверх.

Почему нельзя класть смартфон на стол экраном вверх

Если оставить телефон на столе экраном вниз, его камера будет защищена от царапин, которые может нанести, например, неровная поверхность. Если же камера находится в углублении, то и она и сканер отпечатка пальцев не будут забиты пылью и мусором, которые могут лежать на столе.

Поэтому специалисты рекомендуют класть телефон экраном вниз. К тому же, такое положение смартфона обезопасит его от нагревания. Если вы все же переживаете за состояние экрана, то для его защиты можно использовать специальные пленки, бронестекло, чехлы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи нельзя держать рядом со смартфоном.

Теги:
#Технологии #Мобильный телефон #Смартфоны
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