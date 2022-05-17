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Как продлить жизнь недорогого смартфона: типичные ошибки, которых надо избегать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Все гаджеты требуют к себе бережного отношения Новость обновлена 17 мая 2022, 15:15
Все гаджеты требуют к себе бережного отношения

Чтобы продлить жизнь своего смартфона, желательно не допускать этих ошибок.

Смартфоны — это важные атрибуты в современной жизни, поэтому крайне важно за ними правильно "ухаживать", чтобы они работали долго и без поломок. Мы уже рассказывали об ошибках, которе не стоит допускать при зарядке смартфона, а теперь рассказывает о том, как продлить жизнь даже недорогому смартфону.

О том, какие ошибки приводят в негодность ваш мобильный телефон, пишет портал "Так просто".

Топ-12 ошибок, которые портят смартфон

  • Лишние приложения. Не нужно хранить игры и программы, которыми вы не пользуетесь, они лишь зря заполняют память. Чем больше свободного места в хранилище, тем мешьше риск, что гаджет начнет зависать.
  • Перегрев или переохлаждение. Нельзя оставлять смартфоны долгое на жаре или холоде.
  • Отсутствие защитного стекла на экране. Короче говоря, заменить защитное стекло в разы дешевле, чем поставить новый экран.
  • Отсутствие защитного чехла. Недорогие смартфоны чаще всего выпускаются в пластиковом корпусе, которые достаточно легко повредить.
  • Не обновление операционной системы. Такое действие только улучшит работу вашего смартфона, поэтому следите за обновлениями.
  • Постоянно включенный телефон. Любой гаджет требует полноценного отдыха, поэтому желательно раз в месяц отключать телефон на минут 5.
  • Зарядка телефона всю ночь. О том почему так нельзя делать, мы писали ранее.
  • Отсутствие подзарядок. Лучше пару раз за день подключить телефон к сети на 20–25 минут, чем заряжать его до 100 %.
  • Носить телефон в кармане летом. В жару мы потеем — это естественное явление, и даже если смартфон лежит в кармане, внутрь него может попасть влага.
  • Загрузка неофициальных приложений. Любую игру или приложение нужно скачивать только с проверенных источников.
  • Отсутствие облачного сервиса. "Облако" помогает разгрузить память смартфона, и плюс ко всему защищает ваши файлы от потерь.
  • Использование неоригинальных аксессуаров. Наушники и зарядные устройства должны быть строго оригинальными.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему класть телефон экраном вверх — ошибка.

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