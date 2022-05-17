Как продлить жизнь недорогого смартфона: типичные ошибки, которых надо избегать

Чтобы продлить жизнь своего смартфона, желательно не допускать этих ошибок.

Смартфоны — это важные атрибуты в современной жизни, поэтому крайне важно за ними правильно "ухаживать", чтобы они работали долго и без поломок. Мы уже рассказывали об ошибках, которе не стоит допускать при зарядке смартфона, а теперь рассказывает о том, как продлить жизнь даже недорогому смартфону.

О том, какие ошибки приводят в негодность ваш мобильный телефон, пишет портал "Так просто".

Топ-12 ошибок, которые портят смартфон

Лишние приложения. Не нужно хранить игры и программы, которыми вы не пользуетесь, они лишь зря заполняют память. Чем больше свободного места в хранилище, тем мешьше риск, что гаджет начнет зависать.

Перегрев или переохлаждение . Нельзя оставлять смартфоны долгое на жаре или холоде.

. Нельзя оставлять смартфоны долгое на жаре или холоде. Отсутствие защитного стекла на экране . Короче говоря, заменить защитное стекло в разы дешевле, чем поставить новый экран.

. Короче говоря, заменить защитное стекло в разы дешевле, чем поставить новый экран. Отсутствие защитного чехла. Недорогие смартфоны чаще всего выпускаются в пластиковом корпусе, которые достаточно легко повредить.

Недорогие смартфоны чаще всего выпускаются в пластиковом корпусе, которые достаточно легко повредить. Не обновление операционной системы. Такое действие только улучшит работу вашего смартфона, поэтому следите за обновлениями.

Такое действие только улучшит работу вашего смартфона, поэтому следите за обновлениями. Постоянно включенный телефон . Любой гаджет требует полноценного отдыха, поэтому желательно раз в месяц отключать телефон на минут 5.

. Любой гаджет требует полноценного отдыха, поэтому желательно раз в месяц отключать телефон на минут 5. Зарядка телефона всю ночь. О том почему так нельзя делать, мы писали ранее.

Отсутствие подзарядок. Лучше пару раз за день подключить телефон к сети на 20–25 минут, чем заряжать его до 100 %.

Лучше пару раз за день подключить телефон к сети на 20–25 минут, чем заряжать его до 100 %. Носить телефон в кармане летом. В жару мы потеем — это естественное явление, и даже если смартфон лежит в кармане, внутрь него может попасть влага.

В жару мы потеем — это естественное явление, и даже если смартфон лежит в кармане, внутрь него может попасть влага. Загрузка неофициальных приложений. Любую игру или приложение нужно скачивать только с проверенных источников.

Любую игру или приложение нужно скачивать только с проверенных источников. Отсутствие облачного сервиса. "Облако" помогает разгрузить память смартфона, и плюс ко всему защищает ваши файлы от потерь.

"Облако" помогает разгрузить память смартфона, и плюс ко всему защищает ваши файлы от потерь. Использование неоригинальных аксессуаров. Наушники и зарядные устройства должны быть строго оригинальными.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему класть телефон экраном вверх — ошибка.