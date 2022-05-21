Псують батарею та "вбивають" телефон: головні помилки при зарядці смартфона

Неправильне заряджання смартфона може негативно позначитися на його роботі.

Щоб продовжити життя своєму смартфону та не витрачатися на його ремонти, важливо правильно заряджати свій гаджет. Часто користувачі роблять дуже серйозні помилки, які можуть призвести до поломки телефону, тому що не знають, що робити так не можна.

Про найпоширеніші помилки при зарядці смартфона, які призводять до поломок та зношування акумулятора, пише belnovosti.

Як не можна заряджати смартфон

Смартфон під подушкою. У такому разі телефон перегріватиметься, адже під подушкою він не зможе охолоджуватися природним чином.

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Дешеві зарядні від невідомого виробника . Бажано використовувати оригінальні зарядні пристрої або хоч би від відомого виробника. Дешеві зарядні – неякісні. Купуючи такий пристрій, ви ризикуєте скоротити "життя" вашого гаджета.

. Бажано використовувати оригінальні зарядні пристрої або хоч би від відомого виробника. Дешеві зарядні – неякісні. Купуючи такий пристрій, ви ризикуєте скоротити "життя" вашого гаджета. Пошкоджені кабелі. Обмотані ізострічкою кабелі, "бо вони ще хороші" — категоричне ні. Крім того, що при користуванні такими шнурами, телефон заряджатиметься повільно, може статися спалах або вас вдарить струмом.

Обмотані ізострічкою кабелі, "бо вони ще хороші" — категоричне ні. Крім того, що при користуванні такими шнурами, телефон заряджатиметься повільно, може статися спалах або вас вдарить струмом. Повне розрядження пристрою. Часи, коли батарею треба було садити у нуль, вже минули. На сучасних смартфонах така дія позначається згубно.

Часи, коли батарею треба було садити у нуль, вже минули. На сучасних смартфонах така дія позначається згубно. Використання телефону під час заряджання. Гаджет сильно перегрівається, що негативно впливає на батарею.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.