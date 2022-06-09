Не робіть цього ніколи: чому зарядку не можна залишати у розетці

Така халатність може становити серйозну небезпеку для всього будинку.

Мабуть, не секрет, що гаджети на сьогодні потребують щоденної зарядки. Ба більше, деякі – кілька разів на день. Після використання багато хто залишає зарядний пристрій у розетці, згодом ця розетка вже повністю стає рідною домівкою для зарядки. І таких "електричних хвостів" по всьому будинку висить кілька штук. Нещодавно "Телеграф" писав про те, що деякі фактори при зарядці можуть зіпсувати телефон.

Як результат – більшість людей не виймають практично ніколи "шнурки". Однак, це мало того, що неправильно — ще й дуже небезпечно.

Чому не можна залишати зарядний пристрій у розетці?

Пожежна безпека: однією з вимог техніки безпеки є відключення від електричної мережі всіх пристроїв, що не використовуються. Насамперед, це може стати причиною короткого замикання.

однією з вимог техніки безпеки є відключення від електричної мережі всіх пристроїв, що не використовуються. Насамперед, це може стати причиною короткого замикання. Нагрівання блоку: зверніть увагу на температуру вашої зарядки, коли вона підключена до мережі без смартфона. Якщо корпус гріється — однозначно зарядний прилад зіпсований. В подальшому доведеться купувати новий.

зверніть увагу на температуру вашої зарядки, коли вона підключена до мережі без смартфона. Якщо корпус гріється — однозначно зарядний прилад зіпсований. В подальшому доведеться купувати новий. Може згоріти розетка: при короткому замиканні пластмасовий корпус може розплавитися, а при використанні дешевих зарядок – взагалі загорітися і розплавити розетку. Тоді вже доведеться робити ремонт у квартирі.

при короткому замиканні пластмасовий корпус може розплавитися, а при використанні дешевих зарядок – взагалі загорітися і розплавити розетку. Тоді вже доведеться робити ремонт у квартирі. Діти: якщо у вашій родині є малеча – зарядку краще виймати задля їх безпеки. Через те, що дитина може елементарно взяти до рота зарядку, підключену до електроенергії. Страшно подумати, що може статися.

Висновок досить простий: витягуючи зарядку з розетки, ми маємо набагато більше плюсів. Відтак і відчуваємо себе набагато безпечніше.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи можна тримати телефон на зарядці вночі.