Троицкая родительская суббота 2022 года: что категорически запрещено делать в этот день

В этот день категорически запрещено работать на земле и употреблять алкоголь

Троицкая родительская суббота в 2022 году приходится на 11 июня. Ежегодно она отмечается на 50-й день после Пасхи. Следовательно, второе название праздника — Пятидесятница. В этот день православные христиане поминают и молятся за всех усопших. Некоторые просто посещают кладбище и украшают могилы родственников. Однако есть еще кое-что, ради чего верующие посещают в этот день церковь.

Что нужно делать на Троицкую родительскую субботу

Как известно, наши предки на Пятидесятницу поминали тех, кто умер еще смолоду. Принято, чтобы дьяки узнавали причину смерти усопшего и вносили его в список, чтобы провести литургию. Однако со временем церковь стала поминать всех. Поэтому верующие каждый год идут на богослужение. Если нет возможности пойти в храм — необходимо прочитать молитву в кругу семьи или на могиле. Обычно читают "Отче наш", однако есть специальная отходная, которую говорят на кладбище. Важно также навести порядок в местах покоя – убрать мусор, посадить цветы, принести продукты.

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Что нельзя делать на Троицкую родительскую субботу

заниматься строительством;

вязать или шить;

стирать белье

сплетничать и злословить;

работать на земле;

поминать умерших дурными словами;

курить и употреблять алкогольные напитки.

Напомним, недавно "Телеграф" рассказывал, какие государственные праздники отмечают в июне.