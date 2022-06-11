Троицкая родительская суббота 2022 года: что категорически запрещено делать в этот день
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 27
В этот день категорически запрещено работать на земле и употреблять алкоголь
Троицкая родительская суббота в 2022 году приходится на 11 июня. Ежегодно она отмечается на 50-й день после Пасхи. Следовательно, второе название праздника — Пятидесятница. В этот день православные христиане поминают и молятся за всех усопших. Некоторые просто посещают кладбище и украшают могилы родственников. Однако есть еще кое-что, ради чего верующие посещают в этот день церковь.
Что нужно делать на Троицкую родительскую субботу
Как известно, наши предки на Пятидесятницу поминали тех, кто умер еще смолоду. Принято, чтобы дьяки узнавали причину смерти усопшего и вносили его в список, чтобы провести литургию. Однако со временем церковь стала поминать всех. Поэтому верующие каждый год идут на богослужение. Если нет возможности пойти в храм — необходимо прочитать молитву в кругу семьи или на могиле. Обычно читают "Отче наш", однако есть специальная отходная, которую говорят на кладбище. Важно также навести порядок в местах покоя – убрать мусор, посадить цветы, принести продукты.
Что нельзя делать на Троицкую родительскую субботу
- заниматься строительством;
- вязать или шить;
- стирать белье
- сплетничать и злословить;
- работать на земле;
- поминать умерших дурными словами;
- курить и употреблять алкогольные напитки.
Напомним, недавно "Телеграф" рассказывал, какие государственные праздники отмечают в июне.