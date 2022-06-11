Укр

Троицкая родительская суббота 2022 года: что категорически запрещено делать в этот день

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
27
Наши предки в этот день следили за облаками.
Наши предки в этот день следили за облаками.

В этот день категорически запрещено работать на земле и употреблять алкоголь

Троицкая родительская суббота в 2022 году приходится на 11 июня. Ежегодно она отмечается на 50-й день после Пасхи. Следовательно, второе название праздника — Пятидесятница. В этот день православные христиане поминают и молятся за всех усопших. Некоторые просто посещают кладбище и украшают могилы родственников. Однако есть еще кое-что, ради чего верующие посещают в этот день церковь.

Что нужно делать на Троицкую родительскую субботу

Как известно, наши предки на Пятидесятницу поминали тех, кто умер еще смолоду. Принято, чтобы дьяки узнавали причину смерти усопшего и вносили его в список, чтобы провести литургию. Однако со временем церковь стала поминать всех. Поэтому верующие каждый год идут на богослужение. Если нет возможности пойти в храм — необходимо прочитать молитву в кругу семьи или на могиле. Обычно читают "Отче наш", однако есть специальная отходная, которую говорят на кладбище. Важно также навести порядок в местах покоя – убрать мусор, посадить цветы, принести продукты.

Что нельзя делать на Троицкую родительскую субботу

  • заниматься строительством;
  • вязать или шить;
  • стирать белье
  • сплетничать и злословить;
  • работать на земле;
  • поминать умерших дурными словами;
  • курить и употреблять алкогольные напитки.

Напомним, недавно "Телеграф" рассказывал, какие государственные праздники отмечают в июне.

Теги:
#Свято