Троїцька батьківська субота 2022: що категорично заборонено робити у цей день

У цей день категорично заборонено працювати на землі та вживати алкоголь

Троїцька батьківська субота у 2022 році припадає на 11 червня. Щорічно вона відзначається на 50-й день після Великодня. Відтак друга назва свята — П'ятдесятниця. Цього дня православні християни поминають і моляться за всіх покійних. Дехто просто відвідує цвинтар та прикрашає могили родичів. Однак є ще дещо, заради чого віряни відвідують цього дня церкву.

Що потрібно робити на Троїцьку батьківську суботу

Як відомо, наші пращури на П'ятдесятницю поминали тих, хто помер ще змолоду. Прийнято, аби дяки дізнавалися причину смерті покійного та вносили його до списку, аби провести літургію. Проте з часом церква почала поминати усіх. Відтак віряни щороку цього дня йдуть на богослужіння. Якщо немає можливості піти до храму — необхідно прочитати молитву в колі сім’ї або ж на могилі. Зазвичай читають "Отче наш", однак є спеціальна відхідна, яку промовляють на кладовищі. Важливо також навести лад у місцях упокою — прибрати сміття, посадити квіти, принести продукти.

Що не можна робити на Троїцьку батьківську суботу

займатися будівництвом;

в'язати або шити;

прати білизну

пліткувати та лихословити;

працювати на землі;

поминати померлих поганими словами;

курити і вживати алкогольні напої.

Нагадаємо, нещодавно "Телеграф" розповідав, які державні свята відзначають у червні.