Таропрогноз на 13 июня: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Некоторые в понедельник могут учудить

Понедельник, 13 июня, ознаменуется у многих перепадами настроения, другим же принесет финансовые блага.

Во всяком случае, так утверждает расклад Таро, который "Телеграф" сделал на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, выберите одну из трех карт Таро с картинки ниже:

Теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали:

И найдите ее расшифровку:

Девятка пентаклей

Второе название этой карты, — Владыка материального достатка, и оно говорит само за себя. В понедельник Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Перевернутый Туз кубков

В этом положении карта может указывать на то, что Вы обманываете кого-то или самого себя, возможно проявляете излишний эгоизм. В понедельник у Вас может быть переменчивое и раздражительное настроение, постарайтесь ни с кем сильно не поссориться.

Перевернутый Паж пентаклей

13 июня у Вас может появиться бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будет очень сложно даваться учеба и работа и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не накручивать, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, каким знакам Зодиака повезет с деньгами до конца лета.