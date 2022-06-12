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Таропрогноз на 13 червня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на тринадцятий день літа
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на тринадцятий день літа

Деякі у понеділок можуть учудити

Понеділок, 13 червня, ознаменується у багатьох перепадами настрою, іншим принесе фінансові блага.

Принаймні так стверджує розклад Таро, який "Телеграф" зробив на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, виберіть одну з трьох карт Таро з картинки нижче:

Тепер подивіться, яку саме карту Ви обрали:

І знайдіть її розшифровку:

Дев’ятка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика матеріального достатку, і воно говорить сама за себе. У понеділок Ви можете отримати винагороду за свою працю, і удача буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.

Перевернутий Туз кубків

У цьому положенні карта може вказувати на те, що Ви обманюєте когось або самого себе, можливо, виявляєте зайвий егоїзм. У понеділок у Вас може бути мінливий і дратівливий настрій, постарайтеся ні з ким не посваритися.

Перевернутий Паж пентаклів

13 червня у Вас може з’явитися безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватиметься навчання та робота, і можуть накотити напади жалості до себе. Намагайтеся не накручувати, а то ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, яким знакам Зодіаку пощастить із грошима до кінця літа.

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