Полнолуние 14 июня: топ-4 проверенных обряда по привлечению богатства и благополучия в этот период
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Специалисты советуют воспользоваться мощнейшей энергией полнолуния
Во вторник, 14 июня, в 14:51 по Киеву произойдет полнолуние в созвездии Стрельца. Большинству из нас оно подарит прилив жизненных сил и новые возможности, которыми стоит воспользоваться в это время.
О том, как воспользоваться мощнейшей энергией полнолуния 14 июня, сообщается в блоге chudesa_vokrug_nas_ в Инстаграме. Это рабочие и проверенные обряды на привлечение богатства и благополучия.
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Полнолуние 14 июня 2022 — как привлечь богатство в свою жизнь
На кошелек:
- Как стемнеет, зажгите зелёную свечу, подготовьте пачку бумажных и металлических денег и кошелёк.
- Пустой кошелек наполните лунным светом. Берите по одной купюре или монете и заговаривайте: "В мой кошелек придешь – из него не уйдешь".
- Повторяете заговор, пока кошелек не наполнится.
- Положите деньги на лунный свет, свечу не гасите.
- Пользоваться деньгами можно с 18-го дня от проведения ритуала.
На воду:
- Положите 7 монет в емкость с водой.
- Поставьте воду так, чтоб на неё падал лунный свет и говорите волшебные слова: "Луна и чаша полны, монеты сияют, грудой сыпятся, в карманах прибавятся".
- Заряженные во время ритуала деньги – талисман, их нельзя тратить — носите в кошельке.
На свечи:
- В полнолуние две зеленые свечи поставьте на белую скатерть.
- Посмотрите на одну свечу и пожелайте богатства, потом на вторую и пожелайте удачи.
- Сразу потушите свечи.
На крупную сумму:
- Чтобы получить определенную крупную сумму, возьмите все имеющиеся бумажные деньги, желательно крупные.
- Начинайте считать.
- Когда пачка закончится, переверните ее и продолжите счет. Когда насчитаете нужную сумму, поблагодарите Луну за помощь.
Ранее "Телеграф" писал, представителям каких знаков Зодиака нужно быть осторожным в полнолуние 14 июня.