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Полнолуние 14 июня: топ-4 проверенных обряда по привлечению богатства и благополучия в этот период

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Полнолуние 14 июня 2022 года - как привлечь богатство Новость обновлена 13 июня 2022, 15:43
Полнолуние 14 июня 2022 года - как привлечь богатство

Специалисты советуют воспользоваться мощнейшей энергией полнолуния

Во вторник, 14 июня, в 14:51 по Киеву произойдет полнолуние в созвездии Стрельца. Большинству из нас оно подарит прилив жизненных сил и новые возможности, которыми стоит воспользоваться в это время.

О том, как воспользоваться мощнейшей энергией полнолуния 14 июня, сообщается в блоге chudesa_vokrug_nas_ в Инстаграме. Это рабочие и проверенные обряды на привлечение богатства и благополучия.

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Полнолуние 14 июня 2022 — как привлечь богатство в свою жизнь

На кошелек:

  1. Как стемнеет, зажгите зелёную свечу, подготовьте пачку бумажных и металлических денег и кошелёк.
  2. Пустой кошелек наполните лунным светом. Берите по одной купюре или монете и заговаривайте: "В мой кошелек придешь – из него не уйдешь".
  3. Повторяете заговор, пока кошелек не наполнится.
  4. Положите деньги на лунный свет, свечу не гасите.
  5. Пользоваться деньгами можно с 18-го дня от проведения ритуала.

На воду:

  1. Положите 7 монет в емкость с водой.
  2. Поставьте воду так, чтоб на неё падал лунный свет и говорите волшебные слова: "Луна и чаша полны, монеты сияют, грудой сыпятся, в карманах прибавятся".
  3. Заряженные во время ритуала деньги – талисман, их нельзя тратить — носите в кошельке.

На свечи:

  1. В полнолуние две зеленые свечи поставьте на белую скатерть.
  2. Посмотрите на одну свечу и пожелайте богатства, потом на вторую и пожелайте удачи.
  3. Сразу потушите свечи.

На крупную сумму:

  1. Чтобы получить определенную крупную сумму, возьмите все имеющиеся бумажные деньги, желательно крупные.
  2. Начинайте считать.
  3. Когда пачка закончится, переверните ее и продолжите счет. Когда насчитаете нужную сумму, поблагодарите Луну за помощь.

Ранее "Телеграф" писал, представителям каких знаков Зодиака нужно быть осторожным в полнолуние 14 июня.

Теги:
#Деньги #Полнолуние #Ритуалы #Богатство #Обряды