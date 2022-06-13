Повня 14 червня: топ 4 перевірених обрядів із залучення багатства та благополуччя в цей період

Фахівці радять скористатися потужною енергією повні

У вівторок, 14 червня, о 14:51 за Києвом відбудеться повня у сузір’ї Стрільця. Більшості з нас воно подарує приплив життєвих сил та нові можливості, якими варто скористатися у цей час.

Про те, як скористатися потужною енергією повні 14 червня, повідомляється в блозі chudesa_vokrug_nas_ в Інстаграмі. Це робочі та перевірені обряди із залучення багатства та благополуччя.

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Повня 14 червня 2022 — як залучити багатство у своє життя

На гаманець:

Як стемніє, запаліть зелену свічку, підготуйте пачку паперових та металевих грошей та гаманець. Порожній гаманець наповніть місячним світлом. Беріть по одній купюрі або монеті та замовляйте: "У мій гаманець прийдеш — з нього не втечеш". Повторюєте змову, доки гаманець не наповниться. Покладіть гроші на місячне світло, свічку не гасіть. Користуватися грошима можна з 18-го дня від проведення ритуалу.

На воду:

Покладіть 7 монет у ємність із водою. Поставте воду так, щоб на неї падало місячне світло і кажіть чарівні слова: "Місяць і чаша повні, монети сяють, купою сиплються, в кишенях додадуться". Заряджені під час ритуалу гроші – талісман, їх не можна витрачати – носіть у гаманці.

На свічки:

У повню дві зелені свічки поставте на білу скатертину. Подивіться на одну свічку і побажайте багатства, потім на другу та побажайте удачі. Відразу загасіть свічки.

На велику суму:

Щоб отримати певну велику суму, візьміть усі наявні паперові гроші, бажано крупні. Починайте рахувати. Коли пачка закінчиться, переверніть її та продовжіть рахунок. Коли нарахуєте потрібну суму, подякуйте Місяцю за допомогу.

Раніше "Телеграф" писав, представникам яких знаків Зодіаку потрібно бути обережним у повню 14 червня.