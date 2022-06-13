Повня 14 червня: топ 4 перевірених обрядів із залучення багатства та благополуччя в цей період
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Фахівці радять скористатися потужною енергією повні
У вівторок, 14 червня, о 14:51 за Києвом відбудеться повня у сузір’ї Стрільця. Більшості з нас воно подарує приплив життєвих сил та нові можливості, якими варто скористатися у цей час.
Про те, як скористатися потужною енергією повні 14 червня, повідомляється в блозі chudesa_vokrug_nas_ в Інстаграмі. Це робочі та перевірені обряди із залучення багатства та благополуччя.
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Повня 14 червня 2022 — як залучити багатство у своє життя
На гаманець:
- Як стемніє, запаліть зелену свічку, підготуйте пачку паперових та металевих грошей та гаманець.
- Порожній гаманець наповніть місячним світлом. Беріть по одній купюрі або монеті та замовляйте: "У мій гаманець прийдеш — з нього не втечеш".
- Повторюєте змову, доки гаманець не наповниться.
- Покладіть гроші на місячне світло, свічку не гасіть.
- Користуватися грошима можна з 18-го дня від проведення ритуалу.
На воду:
- Покладіть 7 монет у ємність із водою.
- Поставте воду так, щоб на неї падало місячне світло і кажіть чарівні слова: "Місяць і чаша повні, монети сяють, купою сиплються, в кишенях додадуться".
- Заряджені під час ритуалу гроші – талісман, їх не можна витрачати – носіть у гаманці.
На свічки:
- У повню дві зелені свічки поставте на білу скатертину.
- Подивіться на одну свічку і побажайте багатства, потім на другу та побажайте удачі.
- Відразу загасіть свічки.
На велику суму:
- Щоб отримати певну велику суму, візьміть усі наявні паперові гроші, бажано крупні.
- Починайте рахувати.
- Коли пачка закінчиться, переверніть її та продовжіть рахунок. Коли нарахуєте потрібну суму, подякуйте Місяцю за допомогу.
Раніше "Телеграф" писав, представникам яких знаків Зодіаку потрібно бути обережним у повню 14 червня.