Устинов день 14 июня: что категорически запрещено делать в этот праздник

На Руси в этот день наблюдали за тем, как восходит солнце

В этот вторник, 14 июня, в православной церкви почитается память Иустина Философа, который пострадал за веру. В народе праздник получил название "Устин — Брусничные губы".

Согласно преданиям, святой Иустин Философ, который в 30 лет принял крещение, проповедовал христианскую веру по всей Римской империи, однако в 166 году его вместе с другими христианами, а именно Иустином Римским, Харитоном, Евелпистом, Иераксом, Пеоном, Валерианом, Иустом и Харитой, подвергли истязаниям и казнили. Им отрубили головы.

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Святой Иустин (Устин) всегда встает на сторону обиженного и слабого. 14 июня внимательно наблюдали, как восходит солнце: если утром небо чистое и ясное – хорошо созреет рожь, а пасмурное утро предвещало хороший урожай яровых культур.

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