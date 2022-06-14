Устинів день 14 червня: що категорично заборонено робити в це свято
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На Русі у цей день спостерігали за тим, як сходить сонце
Цього вівторка, 14 червня, у православній церкві вшановується пам’ять Іустина Філософа, який постраждав за віру. У народі свято отримало назву "Устин — Брусничні губи".
Згідно з переказами, святий Іустин Філософ, який у 30 років прийняв хрещення, проповідував християнську віру по всій Римській імперії, однак у 166 році його разом з іншими християнами, а саме Іустином Римським, Харитоном, Євелпістом, Єраксом, Пеоном, Валеріаном, Іустом та Харитою, піддали катувань і стратили. Їм відтяли голови.
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Святий Іустин (Устин) завжди встає на бік скривдженого та слабкого. 14 червня уважно спостерігали, як сходить сонце: якщо вранці небо чисте та ясне – добре дозріє жито, а похмурий ранок віщував хороший урожай ярих культур.
Устинів день 14 червня — що не можна робити у це свято
- Ставити чи ремонтувати паркан – призведе до пожежі у будинку.
- Чоловікам упиратись у стосунках із дружиною — перестануть поважати знайомі.
- Розлучатися з коханою людиною, інакше довго страждатимете.
- Спати до обіду.
Раніше "Телеграф" писав, які ще є церковні свята у червні 2022 року.