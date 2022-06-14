Как избавиться от запаха краски после ремонта: эффективный лайфхак

Это способ поможет вывести запах краски всего за сутки.

После ремонта всегда остается много мусора, грязи, пыли, а также неприятных запахов краски или лака. Увы, но не всегда обычное проветривание помогает избавиться от этих испарений, и тогда на помощь приходят народные средства и методы.

Чтобы запах краски не беспокоил вас неделями, а то и месяцами, можно попробовать сократить время ожидания с помощью одного нехитрого способа, пишет belnovosti. Отметим, что для этого нужно всего два достаточно популярных продукта, которые практически всегда есть на каждой кухне.

Как избавиться от запаха краски после ремонта

Отличные помощники для того, чтобы избавиться от вони от краски, — это лук и лимон. Эти продукты могут впитывать в себя резкие запахи за достаточно короткое время. Однако с луком стоит быть острожнее.

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Лимон или лук нарежьте тонкими кружочками, разложите на подносе или на картоне и оставьте в "вонючем" помещении на сутки. Лук желательно убрать сразу по истечении времени, так как он может дать обратный эффект – его запах впитается в краску. Лимон же можно оставить и на более длительный срок.

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