Як позбавитися запаху фарби після ремонту: ефективний лайфхак

Цей спосіб допоможе вивести запах фарби лише за добу.

Після ремонту завжди залишається багато сміття, бруду, пилу, а також неприємних запахів фарби чи лаку. На жаль, але не завжди звичайне провітрювання допомагає позбавитися цих випарів, і тоді на допомогу приходять народні засоби і методи.

Щоб запах фарби не турбував вас тижнями, а то й місяцями, можна спробувати скоротити час очікування за допомогою одного нехитрого способу, пише belnovosti. Зазначимо, що для цього потрібно всього два досить популярні продукти, які практично завжди є на кожній кухні.

Як позбутися запаху фарби після ремонту

Відмінні помічники для того, щоб позбутися від фарби, — це цибуля і лимон. Ці продукти можуть вбирати в себе різкі запахи за досить короткий час. Однак із цибулею варто бути обережнішими.

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Лимон або цибулю наріжте тонкими кружальцями, розкладіть на таці або на картоні і залиште в "смердючому" приміщенні на добу. Цибулю бажано прибрати відразу після закінчення часу, оскільки він може дати зворотний ефект — його запах вбереться в фарбу. Лимон можна залишити і на більш тривалий термін.

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