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Как понять, что растениям не хватает йода: даже опытные дачники упускают момент

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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По каким признакам можно понять, что растениям не хватает йода
По каким признакам можно понять, что растениям не хватает йода

Рассказываем, как не проморгать нехватку йода у растений

Природный элемент, йод, необходим человеку на протяжении всей жизни, но не только ему. Дефицит йода у растений так же чреват развитием всех известных аграриям заболеваний.

Особенно знать о необходимости йода для культур необходимо тем огородникам, которым достались торфяные и подзолистые грунты, легкие супеси и субстраты с низким содержанием органики. Об этом пишет belnovosti.

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Признаки дефицита йода

Йод в качестве подкормки используют для плодовых растений, например винограда. Если этого элемента не хватает, может возникнуть плохая завязь или ее загнивание. Если речь идет о помидорах и перцах, то плоды завязываются мелкие и бледные.

Ягодные культуры в этом случае страдают бледной растительностью и задержкой в росте. При недостатке йода у растений также снижается устойчивость к вредителям.

Профилактика

Нехватка йода у растений схожа с признаками заболеваний, атаками вредителей, последствиями заморозков. Специалисты рекомендуют проводить профилактические подкормки согласно календарю подкормок.

Ранее "Телеграф" писал, какую пользу томатам приносит подкормка на основе пшена.

Теги:
#Йод #Растения #Сад #Огород