Як зрозуміти, що рослинам не вистачає йоду: навіть досвідчені дачники упускають момент

Розповідаємо, як не проморгати нестачу йоду у рослин

Природний елемент, йод, необхідний людині протягом усього життя, але не лише їй. Дефіцит йоду у рослин так само загрожує розвитком усіх відомих аграріям захворювань.

Особливо знати про необхідність йоду для культур необхідно тим городникам, яким дісталися торф’яні та підзолисті ґрунти, легкі супіски та субстрати з низьким вмістом органіки. Про це пише belnovosti.

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Ознаки дефіциту йоду

Йод як підживлення використовують для плодових рослин, наприклад винограду. Якщо цього елемента не вистачає, може виникнути погана зав’язь або її загнивання. Якщо йдеться про помідори та перці, то плоди зав’язуються дрібні та бліді.

Ягідні культури в цьому випадку страждають на бліду рослинність і затримку в рості. При нестачі йоду у рослин також знижується стійкість до шкідників.

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Профілактика

Нестача йоду у рослин схожа на ознаки захворювань, атаки шкідників, наслідки заморозків. Фахівці рекомендують проводити профілактичні підживлення згідно з календарем підживлення.

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