Таропрогноз на 16 июня 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Некоторые смогут начать новый этап жизни в четверг

Четверг, 16 июня, одним принесет массу возможностей для развития, реализации и успеха, но некоторым другим обещает потери.

Во всяком случае, так говорится в раскладе Таро, который "Телеграф" сделал на этот день. ЧТобы узнать, что приготовил четверг именно для Вас, взгляните на карты ниже и выберите одну из них:

Смотрите, что там была за карта:

И найдите расшифровку к ней:

Солнце

Поздравляем, это одна из самых позитивных карт колоды, которая обещает готовность к новому этапу в жизни. Скорее всего, день у Вас пройдет легко и счастливо, удача будет на Вашей стороне, — главное верьте в себя.

Звезда

Эта карта обещает, что в четверг у Вас найдутся силы для самореализации и движения навстречу своей мечте.

Если вдруг захочется попробовать что-то новое, — не сдерживайте себя, возможно именно так Ваши внутренние таланты проявляют себя.

Пятерка пентаклей

Второе название карты, — Владыка материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях.

Не стройте в четверг долгосрочных планов, но лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса если что быстрее закончилась.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, у каких знаков Зодиака все будет хорошо с деньгами этим летом.