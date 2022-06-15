Таропрогноз на 16 червня 2022: виберіть картку і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Деякі зможуть розпочати новий етап життя у четвер

Четвер, 16 червня, одним принесе багато можливостей для розвитку, реалізації та успіху, але деяким іншим обіцяє втрати.

Принаймні так йдеться в розкладі Таро, який "Телеграф" зробив на цей день. Щоб дізнатися, що приготував четвер саме для Вас, погляньте на карти нижче і виберіть одну з них:

Дивіться, що там була за карта:

І знайдіть розшифровку до неї:

Сонце

Вітаємо, це одна з найпозитивніших карток колоди, яка обіцяє готовність до нового етапу в житті. Швидше за все, день у Вас пройде легко і щасливо, удача буде на Вашому боці — головне вірте в себе.

Зірка

Ця карта обіцяє, що у четвер у Вас знайдуться сили для самореалізації та руху назустріч своїй мрії.

Якщо раптом захочеться спробувати щось нове, — не стримуйте себе, можливо, саме так Ваші внутрішні таланти проявляють себе.

П’ятірка пентаклів

Друга назва карти — Владика матеріальних негараздів, і вона попереджає про втрати. Швидше за все маються на увазі втрати матеріального характеру, проте може йтися і про проблеми зі здоров’ям та у відносинах.

Не будуйте у четвер довгострокових планів, але краще перегляньте свої пріоритети на майбутнє, щоб чорна смуга якщо що швидше закінчилася.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, у яких знаків Зодіаку все буде добре з грошима цього літа.