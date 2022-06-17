Митрофанов день 2022: что категорически нельзя делать в этот праздник

В старину в этот день было принято заговаривать ветер.

В пятницу, 17 июня 2022 года, отмечается народный праздник — Митрофанов день или Митрофан-Навозник, а православная церковь в этот день почитает память святителя Митрофана Константинопольского. Отметим, что народное название "Навозник" праздник получил из-за того, что с этого дня люди начинали удобрять землю навозом.

"Телеграф" рассказывает, что это за праздник Митрофанов день, о его традициях и главных запретах. Этот день считается очень важным для будущего урожая, а также для благополучия семьи.

Митрофанов день: история и традиции

Православная церковь 17 июня почитает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил во времена Константина Великого. Патриарх вел добродетельную жизнь и был полон мудрости. Митрофан на протяжении 11 лет управлял в Константинополе церковью, и был очень уважаем императором Константином Великим, который даже назвался его сыном.

Считается, что Митрофанов день — это отличный период для удобрения земли, которая отдыхает от посевов, навозом. Считалось, что подкормить землю нужно именно в этот день, тогда удастся собрать хороший урожай.

Также в народе верят, что сон с 16 на 17 июня вещий, и начнет он осуществляться уже через 12 дней. Главное не нужно никому рассказывать, что приснилось, иначе ничего не сбудется.

Митрофанов день: что нельзя делать

Категорически запрещается бездельничать, однако и тяжелая работа в доме под запретом.

Нельзя печь/жарить/есть пирожки с кислой начинкой, да и в принципе кислую еду.

Нельзя удобрять землю чем-либо, кроме навоза.

Запрещено обижать божьих коровок и рвать цветы.

Не стоит смотреть на свое отражение в воде, в окнах и витринах магазинов.

Не желательно при встрече обниматься даже с близкими людьми.

Нельзя носить одежду розового цвета.

Запрещено сквернословить и сплетничать.

Нельзя мыть или красить волосы.

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