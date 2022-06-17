Митрофанів день 2022: що категорично не можна робити у це свято

За старих часів у цей день було заведено замовляти вітер.

У п’ятницю, 17 червня 2022 року, відзначається народне свято — Митрофанів день або Митрофан-Навозник, а православна церква цього дня вшановує пам’ять святителя Митрофана Константинопольського. Зазначимо, що народну назву "Гнійник" свято отримало через те, що з цього дня люди починали удобрювати землю гноєм.

"Телеграф" розповідає, що це за свято Митрофанів день, про його традиції та головні заборони. Цей день вважається дуже важливим для майбутнього врожаю та добробуту сім’ї.

Митрофанів день: історія та традиції

Православна церква 17 червня вшановує святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, який жив за часів Костянтина Великого. Патріарх вів доброчесне життя і був сповнений мудрості. Митрофан упродовж 11 років керував у Константинополі церквою, і був дуже поважаним імператором Костянтином Великим, який навіть назвався його сином.

Вважається, що Митрофанов день — це чудовий період для добрива землі, яка відпочиває від посівів, гною. Вважалося, що підгодувати землю потрібно саме цього дня, тоді вдасться зібрати добрий урожай.

Також у народі вірять, що сон з 16 на 17 червня віщий, і почне він здійснюватися вже через 12 днів. Головне не треба нікому розповідати, що наснилося, інакше нічого не справдиться.

Митрофанів день: що не можна робити

Категорично забороняється байдикувати, однак і важка робота в будинку під забороною.

Не можна пекти/смажити/є пиріжки з кислою начинкою, та й у принципі кислу їжу.

Не можна удобрювати землю чимось, крім гною.

Заборонено ображати сонечок і рвати квіти.

Не варто дивитися на своє зображення у воді, у вікнах та вітринах магазинів.

Не бажано під час зустрічі обійматися навіть із близькими людьми.

Не можна носити одяг рожевого кольору.

Заборонено сквернословити і пліткувати.

Не можна мити чи фарбувати волосся.

Раніше "Телеграф" розповідав, які державні свята відзначаються у червні 2022 року.