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Таропрогноз на 19 июня 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на девятнадцатый день лета
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на девятнадцатый день лета

Некоторым очень повезет в любви в это воскресенье

В воскресенье, 19 июня, у некоторых получится начать новый этап в жизни, другим же наоборот будет лучше замедлиться.

На это указывает расклад Таро, который "Телеграф" сделал на этот день. Чтобы узнать, каким он будет именно у Вас, выберите одну из трех карт:

Смотрите, какую карту выбрали:

И приводим расшифровки каждой из них по порядку:

Двойка кубков

Поздравляем, эта карта называется "Владыка любви", и она обещает, что в воскресенье у Вас может случиться что-то хорошее на личном фронте, и отношения с кем-то могут выйти на следующий уровень. Также не упустите возможность провести время с близкими, и не игнорируйте их советы.

Колесница

Эта карта обещает, что 19 июня Ваш разум получит превосходство над эмоциями. Если Вы хотели начать новый этап в жизни, привить себе новые привычки и отказаться от старых, — самое время. Действуйте решительно и смело, удача на Вашей стороне.

Перевернутый Король пентаклей

В этом положении карта говорит, что Вы можете проявить бесчестие, скупость или грубость, будете склонны к подлым поступкам и похоти. Не перерабатывайте в это воскресенье, посвятите время отдыху и хобби.

Ранее "Телеграф" делал расклад Таро, кому повезет этим летом.

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