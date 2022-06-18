Таропрогноз на 19 червня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Декому дуже пощастить у коханні цієї неділі

У неділю, 19 червня, у деяких вийде почати новий етап у житті, іншим навпаки буде краще сповільнитися.

На це вказує розклад Таро, який "Телеграф" зробив на цей день. Щоб дізнатися, яким він буде саме у Вас, виберіть одну з трьох карток:

Дивіться, яку карту вибрали:

І наводимо розшифровки кожної з них по порядку:

Двійка кубків

Вітаємо, ця карта називається "Владика кохання", і вона обіцяє, що у неділю у Вас може статися щось хороше на особистому фронті, і стосунки з кимось можуть вийти на наступний рівень. Також не пропустіть можливість провести час із близькими, і не ігноруйте їх поради.

Колісниця

Ця карта обіцяє, що 19 червня Ваш розум отримає перевагу над емоціями. Якщо Ви хотіли розпочати новий етап у житті, виробити нові звички та відмовитися від старих, — саме час. Дійте рішуче та сміливо, удача на Вашому боці.

Перевернутий Король пентаклів

У цьому положенні карта каже, що Ви можете проявити безчестя, скупість або грубість, будете схильні до підлих вчинків та пожадливості. Не переробляйте цієї неділі, присвятіть час відпочинку та хобі.

Раніше "Телеграф" робив розклад Таро, кому пощастить цього літа.