Зачем поливать огурцы нашатырным спиртом: хитрость, которая увеличит урожай в два раза

Нашатырь легко усваивается, не требует дополнительных переработок.

Оказывается, нашатырный спирт — это комплексное удобрение для огурцов, однако главное знать как им правильно подкармливать овощи, чтобы получить максимум пользы и минимум вреда. Несмотря на свою простоту, нашатырь — это очень эффективное средство, так же как и марганцовка.

Многие огородники даже не догадываются, что они теряют не удобряя огурцы нашатырным спиртом, пишет Ukr.Media. А это средство — является отличным источником важных питательных веществ, а также может защитить растения от различных болезней.

Для чего удобрять огурцы нашатырным спиртом

Для подкормки — нашатырный спирт способен обогатить почву важными веществами. Для этого в ведре воды нужно растворить три ложки нашатыря и полить огурцы. Также можно растения опрыскать, однако пропорции раствора нужно изменить: на литр воды — столовая ложка нашатыря.

Против болезней — нашатырный спирт способен защитить огурцы от разной "заразы". Перед обработкой, поврежденные части растения нужно удалить, а после полить огурцы раствором из нашатыря: на ведро воды нужно 50 мл нашатыря.

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