Когда День молодежи 2022 в Украине: дата и главные традиции

С 2022 года дата празднования в Украине изменилась.

Лето — это один из самых насыщенных на праздники периодов в году. И одним из самых ярких событий в эту пору является энергичный праздник — День молодежи. Это день молодости, творчества и вдохновения, энергии, страсти, любви и романтики. А "виновниками" торжества в этот праздник являются люди в возрасте 15–29 лет.

В этом материале "Телеграф" собрал все подробности об этом празднике: когда и как оно отмечается, его история и главные традиции. А также бонусом, мы составили небольшую подборку ярких поздравительных картинок.

День молодежи в Украине: дата в 2022-м году

Традиционно в Украине День молодежи отмечали в последнее воскресенье июня, что значит, что в 2022-м году праздник выпал на 26 июня. Однако согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, которой вошел в силу с 1-го января 2022 года, День молодежи в Украине будет отмечаться вместе с Международным днем молодежи — 12 августа. Однако разве это мешает поздравить молодых людей дважды?

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День молодежи в Украине: история и традиции

"Стандартный" День молодежи, который отмечался в последнее воскресенье июня, был учрежден еще в 1994 году указом экс-президента Леонида Кравчука в поддержку инициативы молодежных объединений и организаций Украины. Однако в 2021 году, президент Владимир Зеленский с целью поддержки интеграции украинской молодежи в европейское сообщество, изменил в Украине дату празднования Дня молодежи перенеся ее на 12 августа, когда проводят Международный день молодежи во всем мире.

Однако отметим, что на последнее воскресенье июня один праздник все же "оставили" — в этот день отмечается День молодежных и детских общественных организаций Украины.

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День молодежи — это повод напомнить и привлечь внимание к актуальным проблемам молодых людей. Обычно в этот день устраиваются различные развлекательные, спортивные, культурные и образовательные мероприятия: концерты, фестивали, квесты, а молодежь отправляется на пикники. Однако война, которую развязала россия на территории Украины в 2022-м году, увы, внесла свои коррективы.

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