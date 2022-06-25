Коли День молоді 2022 в Україні: дата та головні традиції

Із 2022 року дата святкування в Україні змінилася.

Літо — це один із найнасиченіших на свята періодів у році. І однією з найяскравіших подій цієї пори є енергійне свято — День молоді. Це день молодості, творчості та натхнення, енергії, пристрасті, кохання та романтики. А "винуватцями" урочистостей у це свято є люди віком 15–29 років.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав усі подробиці про це свято: коли і як воно зазначається, його історія та головні традиції. А також бонусом ми склали невелику добірку яскравих вітальних картинок.

День молоді в Україні: дата 2022-го року

Традиційно в Україні День молоді відзначали в останню неділю червня, що означає, що у 2022 році свято випало на 26 червня. Проте згідно з указом президента України Володимира Зеленського, який набув чинності з 1 січня 2022 року, День молоді в Україні відзначатиметься разом із Міжнародним днем молоді — 12 серпня. Однак, хіба це заважає привітати молодих людей двічі?

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День молоді в Україні: історія та традиції

"Стандартний" День молоді, який відзначався в останню неділю червня, було засновано ще 1994 року указом експрезидента Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи молодіжних об’єднань та організацій України. Однак у 2021 році президент Володимир Зеленський з метою підтримки інтеграції української молоді до європейської спільноти змінив в Україні дату святкування Дня молоді, перенісши її на 12 серпня, коли проводять Міжнародний день молоді у всьому світі.

Однак зазначимо, що на останню неділю червня одне свято все ж таки "залишили" — цього дня відзначається День молодіжних та дитячих громадських організацій України.

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День молоді – це привід нагадати та привернути увагу до актуальних проблем молодих людей. Зазвичай цього дня влаштовуються різноманітні розважальні, спортивні, культурні та освітні заходи: концерти, фестивалі, квести, а молодь вирушає на пікніки. Однак війна, яку розв’язала росія на території України у 2022 році, на жаль, внесла свої корективи.

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