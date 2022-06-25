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Мощные обереги для дома: растения, которые притягивают счастье и удачу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Эти растения сеют вокруг себя атмосферу радости и благополучия Новость обновлена 25 июня 2022, 16:29
Эти растения сеют вокруг себя атмосферу радости и благополучия

Самые полезные растения — это те, что радуют глаз, очищают воздух, создают атмосферу уюта и комфорта.

Комнатные растения или вазоны — это не только часть интерьера в квартире, но и хорошая возможность защитить в свой дом от негативной энергетики, а его жителей от сглаза и порчи. Мы уже писали о том, какие цветы притягивают в дом богатство и удачу, а теперь рассказываем о лучших "защитниках".

О растениях и травах, которые обладают свойствами поглощать отрицательную энергию, рассказывает портал "Так просто". Отметим, что помимо красоты и свежести, они сумеют уберечь ваш дом от негатива.

Полезные растения-обереги:

  • Традесканция — защищает от нежелательных гостей, сплетен и злого умысла недоброжелателей, а также очищает энергетику в доме. Растение лучше поставить на кухне, рядом с обеденным столом, или на журнальный столик в гостиной.
Традесканция
  • Пеларгония или герань — растение способно нейтрализовать любое негативное воздействие.
Пеларгония или герань
  • Розмарин — притягивает в дом любовь и отгоняет печали.
Розмарин
  • Лен — цветы этого растения отличный оберег от порчи и сглаза, а его семена способны привлечь достаток в дом.
Лен
  • Шалфей — нейтрализует плохую энергетику, очищая ее.
Шалфей
  • Розы — приносят в дом атмосферу добра и любви.
Розы
  • Лаванда (как свежая, так и сушеная) — приносит гармонию и благополучие.
Лаванда

Ранее "Телеграф" писал, что часть обычных комнатных растений могут принести вред, если ставить их в спальне.

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#Приметы #Растения #Комнатные растения