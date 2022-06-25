Мощные обереги для дома: растения, которые притягивают счастье и удачу

Самые полезные растения — это те, что радуют глаз, очищают воздух, создают атмосферу уюта и комфорта.

Комнатные растения или вазоны — это не только часть интерьера в квартире, но и хорошая возможность защитить в свой дом от негативной энергетики, а его жителей от сглаза и порчи. Мы уже писали о том, какие цветы притягивают в дом богатство и удачу, а теперь рассказываем о лучших "защитниках".

О растениях и травах, которые обладают свойствами поглощать отрицательную энергию, рассказывает портал "Так просто". Отметим, что помимо красоты и свежести, они сумеют уберечь ваш дом от негатива.

Полезные растения-обереги:

Традесканция — защищает от нежелательных гостей, сплетен и злого умысла недоброжелателей, а также очищает энергетику в доме. Растение лучше поставить на кухне, рядом с обеденным столом, или на журнальный столик в гостиной.

Пеларгония или герань — растение способно нейтрализовать любое негативное воздействие.

Розмарин — притягивает в дом любовь и отгоняет печали.

Лен — цветы этого растения отличный оберег от порчи и сглаза, а его семена способны привлечь достаток в дом.

Шалфей — нейтрализует плохую энергетику, очищая ее.

Розы — приносят в дом атмосферу добра и любви.

Лаванда (как свежая, так и сушеная) — приносит гармонию и благополучие.

Ранее "Телеграф" писал, что часть обычных комнатных растений могут принести вред, если ставить их в спальне.