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Потужні обереги для будинку: рослини, які притягують щастя та удачу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ці рослини сіють навколо себе атмосферу радості та благополуччя Новина оновлена 25 червня 2022, 16:29
Ці рослини сіють навколо себе атмосферу радості та благополуччя

Найкорисніші рослини — це ті, що тішать око, очищують повітря, створюють атмосферу затишку та комфорту.

Кімнатні рослини або вазони — це не тільки частина інтер’єру в квартирі, а й хороша можливість захистити у свій будинок від негативної енергетики, а його мешканців від пристріту та пороблення. Ми вже писали про те, які квіти притягують до будинку багатство та удачу, а тепер розповідаємо про найкращих "захисників".

Про рослини і трави, які мають властивості поглинати негативну енергію, розповідає портал "Так просто". Крім краси і свіжості, вони зможуть вберегти ваш будинок від негативу.

Корисні рослини-обереги:

  • Традесканція – захищає від небажаних гостей, пліток та злого наміру недоброзичливців, а також очищує енергетику у будинку. Рослину краще поставити на кухні, поряд з обіднім столом, або на журнальний столик у вітальні.
Традесканция
  • Пеларгонія або герань — рослина здатна нейтралізувати будь-який негативний вплив.
Пеларгония или герань
  • Розмарин — притягує в дім кохання і відганяє смуток.
Розмарин
  • Льон — квіти цієї рослини відмінний оберіг від пороблення і пристріту, а його насіння здатне залучити достаток в дім.
Лен
  • Шавлія — нейтралізує погану енергетику, очищуючи її.
Шалфей
  • Троянди — приносять у дім атмосферу добра і кохання.
Розы
  • Лаванда (як свіжа, так і сушена) – приносить гармонію та добробут.
Лаванда

Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть завдати шкоди, якщо ставити їх у спальні.

Теги:
#Прикмети #Рослини #Кімнатні рослини