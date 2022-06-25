Потужні обереги для будинку: рослини, які притягують щастя та удачу

Найкорисніші рослини — це ті, що тішать око, очищують повітря, створюють атмосферу затишку та комфорту.

Кімнатні рослини або вазони — це не тільки частина інтер’єру в квартирі, а й хороша можливість захистити у свій будинок від негативної енергетики, а його мешканців від пристріту та пороблення. Ми вже писали про те, які квіти притягують до будинку багатство та удачу, а тепер розповідаємо про найкращих "захисників".

Про рослини і трави, які мають властивості поглинати негативну енергію, розповідає портал "Так просто". Крім краси і свіжості, вони зможуть вберегти ваш будинок від негативу.

Корисні рослини-обереги:

Традесканція – захищає від небажаних гостей, пліток та злого наміру недоброзичливців, а також очищує енергетику у будинку. Рослину краще поставити на кухні, поряд з обіднім столом, або на журнальний столик у вітальні.

Пеларгонія або герань — рослина здатна нейтралізувати будь-який негативний вплив.

Розмарин — притягує в дім кохання і відганяє смуток.

Льон — квіти цієї рослини відмінний оберіг від пороблення і пристріту, а його насіння здатне залучити достаток в дім.

Шавлія — нейтралізує погану енергетику, очищуючи її.

Троянди — приносять у дім атмосферу добра і кохання.

Лаванда (як свіжа, так і сушена) – приносить гармонію та добробут.

Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть завдати шкоди, якщо ставити їх у спальні.