Таропрогноз на 30 июня 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Четверг может преподнести много неприятных сюрпризов

Четверг, 30 июня, большинству принесет эмоциональную нестабильность, из-за чего очень вероятны проблемы в отношениях, на работе и с финансами.

Во всяком случае, так говорит расклад по картам Таро, который сделал "Телеграф" на последний день июня. Чтобы узнать, с какой стороны ждать неприятностей именно Вам, взгляните на карты ниже и выберите одну из них:

Теперь посмотрите, что это была за карта:

И найдите ее расшифровку ниже:

Перевернутая Королева жезлов

Эта карта описывает нестабильную, эгоистичную и независимую женщину, которая сама не знает, чего хочет. В четверг Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Перевернутая Тройка мечей

Это карта еще называется Владыкой печали, — в обычном положении она сулит разрыв и проблемы, которые невозможно исправить. В перевернутом же виде она тоже обещает разочарования, но менее драматичные. Возможно, 30 июня Вам сделает больно тот, от кого Вы это ожидали, или же не слишком важный для Вас персонаж.

Перевернутый Рыцарь пентаклей

В этом виде карта предупреждает, что в четверг Вы можете потерпеть неудачу в какой-то авантюре, потерять деньги или имущество, — причиной тому станет Ваша импульсивность и безответственность. Чтобы избежать этого, постарайтесь быть собранным и хорошо обдумывать каждый поступок.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет каждый знак Зодиака в июле 2022 года.