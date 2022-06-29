Таропрогноз на 30 червня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Четвер може піднести багато неприємних сюрпризів

Четвер, 30 червня, більшості принесе емоційну нестабільність, через що дуже ймовірні проблеми у відносинах, на роботі та з фінансами.

Принаймні так говорить розклад за картами Таро, який зробив "Телеграф" на останній день червня. Щоб дізнатися, з якого боку чекати неприємностей саме Вам, погляньте на карти нижче та виберіть одну з них:

Тепер подивіться, що це була за карта:

І знайдіть її розшифрування нижче:

Перевернута Королева жезлів

Ця карта описує нестабільну, егоїстичну та незалежну жінку, яка сама не знає, чого хоче. У четвер Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у відносинах можуть проявитися ревнощі та марнославство. Побережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Перевернута Трійка мечів

Ця карта ще називається Владикою печалі, — у звичайному положенні вона обіцяє розрив та проблеми, які неможливо виправити. У перевернутому вигляді вона теж обіцяє розчарування, але менш драматичні. Можливо, 30 червня Вам зробить боляче той, від кого Ви це очікували, або не надто важливий для Вас персонаж.

Перевернутий Лицар пентаклів

У цьому виді карта попереджає, що у четвер Ви можете зазнати невдачі в якійсь авантюрі, втратити гроші чи майно, при цьому причиною стане Ваша імпульсивність і безвідповідальність. Щоб уникнути цього, постарайтеся бути зібраним та добре обмірковувати кожен вчинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на кожен знак Зодіаку в липні 2022 року.