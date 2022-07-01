Когда и как поливать перец, чтобы не угробить урожай этим летом
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Существуют 4 основных совета, которые касаются полива перца
Знания о правильном уходе за перцем помогают собрать качественный и богатый урожай, так как эта культура является довольно капризной, и требует к себе тщательного ухода.
Особое внимание следует уделять правилам полива перца, пишет belnovosti. Опытные дачники придерживаются 4 правилам касательно данной процедуры.
Как поливать перец для богатого урожая
- Теплая вода. Холодная вода может спровоцировать неприятные последствия, например сбросить цветки растения.
- Полив утром или вечером. Нельзя поливать перец, когда активность солнца на пределе.
- Полив вокруг стебля. Воду следует лить на небольшом расстоянии вокруг растения. Корни получат влагу и земля не будет размываться.
- Этапы развития. До цветения перец следует поливать умеренно, дожидаясь пока просохнет грунт. Регулярный полив требуется после начала цветения и завязывания плодов.
Ранее "Телеграф" писал, что посадить рядом с перцем, чтобы получить хороший урожай.