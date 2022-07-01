Когда и как поливать перец, чтобы не угробить урожай этим летом

Существуют 4 основных совета, которые касаются полива перца

Знания о правильном уходе за перцем помогают собрать качественный и богатый урожай, так как эта культура является довольно капризной, и требует к себе тщательного ухода.

Особое внимание следует уделять правилам полива перца, пишет belnovosti. Опытные дачники придерживаются 4 правилам касательно данной процедуры.

Как поливать перец для богатого урожая

Теплая вода. Холодная вода может спровоцировать неприятные последствия, например сбросить цветки растения. Полив утром или вечером. Нельзя поливать перец, когда активность солнца на пределе. Полив вокруг стебля. Воду следует лить на небольшом расстоянии вокруг растения. Корни получат влагу и земля не будет размываться. Этапы развития. До цветения перец следует поливать умеренно, дожидаясь пока просохнет грунт. Регулярный полив требуется после начала цветения и завязывания плодов.

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Ранее "Телеграф" писал, что посадить рядом с перцем, чтобы получить хороший урожай.