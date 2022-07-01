Коли і як поливати перець, щоб не загубити врожай цього літа

Існують 4 основні поради, які стосуються поливу перцю

Знання про правильний догляд за перцем допомагають зібрати якісний і багатий урожай, оскільки ця культура є досить примхливою, і потребує ретельного догляду.

Особливу увагу слід приділяти правилам поливу перцю, пише belnovosti. Досвідчені дачники дотримуються чотирьох правил щодо цієї процедури.

Як поливати перець для багатого врожаю

Тепла вода. Холодна вода може спровокувати неприємні наслідки, наприклад, скинути квітки рослини. Полив уранці або ввечері. Не можна поливати перець, коли дуже велика активність сонця. Полив навколо стебла. Воду слід лити на невеликій відстані навколо рослини. Коріння отримають вологу і земля не буде розмиватись. Етапи розвитку. До цвітіння перець слід поливати помірно, чекаючи, поки просохне ґрунт. Регулярний полив потрібний після початку цвітіння та зав’язування плодів.

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Раніше "Телеграф" писав, що посадити поряд із перцем, щоб отримати добрий урожай.