Таропрогноз на 3 июля 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье
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Воскресенье может принести внезапные положительные перемены
В воскресенье, 3 июля, у многих выпадет возможность изменить свою жизнь к лучшему, однако некоторых наоборот накроет негатив.
Что ждет именно Вас, — смотрите в раскладе по картам Таро от "Телеграфа". Для этого выберите без лишних раздумий одну из трех карт на картинке ниже:
Теперь посмотрите, какая там была карта:
И расшифровываем каждую карту по порядку:
Верховная жрица
В воскресенье могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.
Перевернутая Звезда
Соболезнуем, но в этом положении карта предупреждает, что 3 июля Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Заранее приготовьте себе что-то для поднятия духа, — выберите хороший фильм, запишитесь на йогу или купите вкусненького.
Колесница
Эта карта говорит, что в воскресенье Ваш разум будет перевешивать эмоции, ввиду чего этот день станет очень удачным для решения важных вопросов, избавления от всего лишнего и старого, начала здорового образа жизни.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака повезет в этом июле.