Таропрогноз на 3 июля 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Воскресенье может принести внезапные положительные перемены

В воскресенье, 3 июля, у многих выпадет возможность изменить свою жизнь к лучшему, однако некоторых наоборот накроет негатив.

Что ждет именно Вас, — смотрите в раскладе по картам Таро от "Телеграфа". Для этого выберите без лишних раздумий одну из трех карт на картинке ниже:

Теперь посмотрите, какая там была карта:

Слева направо — Верховная жрица, перевернутая Звезда и Колесница

И расшифровываем каждую карту по порядку:

Верховная жрица

В воскресенье могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Перевернутая Звезда

Соболезнуем, но в этом положении карта предупреждает, что 3 июля Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Заранее приготовьте себе что-то для поднятия духа, — выберите хороший фильм, запишитесь на йогу или купите вкусненького.

Колесница

Эта карта говорит, что в воскресенье Ваш разум будет перевешивать эмоции, ввиду чего этот день станет очень удачным для решения важных вопросов, избавления от всего лишнего и старого, начала здорового образа жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака повезет в этом июле.