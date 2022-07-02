Таропрогноз на 3 липня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Неділя може принести раптові позитивні зміни

У неділю, 3 липня, у багатьох випаде можливість змінити своє життя на краще, проте декого навпаки накриє негатив.

Що чекає саме на Вас, — дивіться в розкладі за картами Таро від "Телеграфу". Для цього виберіть без зайвих роздумів одну з трьох карток на малюнку нижче:

Тепер подивіться, яка там була карта:

Зліва направо — Верховна жриця, перевернута Зірка та Колісниця

І розшифровуємо кожну картку по порядку:

Верховна жриця

У неділю можуть статися зміни, яких Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними, — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним та уважним.

Перевернута Зірка

Співчуваємо, але в цьому положенні карта попереджає, що 3 липня Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки та нагрянути депресивний настрій. Заздалегідь приготуйте собі щось для підняття духу, — виберіть хороший фільм, запишіться на йогу або купіть смачненького.

Колісниця

Ця карта каже, що в неділю Ваш розум переважуватиме емоції, через що цей день стане дуже вдалим для вирішення важливих питань, позбавлення від всього зайвого і старого, початку здорового способу життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку пощастить цього липня.