Таропрогноз на 3 липня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю
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Неділя може принести раптові позитивні зміни
У неділю, 3 липня, у багатьох випаде можливість змінити своє життя на краще, проте декого навпаки накриє негатив.
Що чекає саме на Вас, — дивіться в розкладі за картами Таро від "Телеграфу". Для цього виберіть без зайвих роздумів одну з трьох карток на малюнку нижче:
Тепер подивіться, яка там була карта:
І розшифровуємо кожну картку по порядку:
Верховна жриця
У неділю можуть статися зміни, яких Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними, — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним та уважним.
Перевернута Зірка
Співчуваємо, але в цьому положенні карта попереджає, що 3 липня Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки та нагрянути депресивний настрій. Заздалегідь приготуйте собі щось для підняття духу, — виберіть хороший фільм, запишіться на йогу або купіть смачненького.
Колісниця
Ця карта каже, що в неділю Ваш розум переважуватиме емоції, через що цей день стане дуже вдалим для вирішення важливих питань, позбавлення від всього зайвого і старого, початку здорового способу життя.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку пощастить цього липня.