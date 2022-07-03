Таропрогноз на 4 июля 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Понедельник многим принесет позитивные перемены финансового характера

В понедельник, 4 июля, многим улыбнется удача в вопросах денег, однако некоторых могут настигнуть внезапные неприятности.

Так говорит прогноз по картам Таро, который "Телеграф" подготовил на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, не задумываясь выберите одну из трех карт на картинке ниже:

Посмотрите, какая там была карта:

Слева направо — Шестерка пентаклей, Четверка пентаклей, перевернутая Пятерка мечей

А теперь найдите расшифровку карты, которую выбрали:

Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что в понедельник у Вас будет благоприятный день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Четверка пентаклей

Второе название карты Владыка земной власти. Она указывает, что Вы сможете сделать шаг к материальному благополучию и стабильности, если будете тщательно продумывать каждый шаг. Однако будьте осторожны, чтобы не зациклиться на материальном.

Перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что в понедельник у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака крупно повезет до конца июля.