Таропрогноз на 4 липня 2022 року: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Понеділок багатьом принесе позитивні зміни фінансового характеру

У понеділок, 4 липня, багатьом усміхнеться успіх у питаннях грошей, проте декого можуть спіткати раптові неприємності.

Так каже прогноз щодо карт Таро, який "Телеграф" підготував на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, не замислюючись виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:

Подивіться, яка там була карта:

Зліва направо — Шістка пентаклів, Четвірка пентаклів, перевернута П’ятірка мечів

А тепер знайдіть розшифровку карти, яку вибрали:

Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що у понеділок Ви матимете сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Четвірка пентаклів

Друга назва карти Владика земної влади. Вона вказує, що Ви зможете зробити крок до матеріального благополуччя та стабільності, якщо ретельно продумуватимете кожен крок. Однак будьте обережні, щоб не зациклитись на матеріальному.

Перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і він попереджає, що у понеділок у Вас може щось піти не за планом, на Вас може звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку пощастить до кінця липня.