Таропрогноз на 5 июля 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник
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Вторник выдастся не простым
Во вторник, 5 июля, многим будет лучше отложить важные дела, поскольку высока вероятность принять неверное решение.
Об этом говорит расклад по картам Таро от "Телеграфа" на этот день. Чтобы узнать, к чему готовиться именно Вам, — выберите без раздумий одну из трех карт на картинке ниже:
Теперь посмотрите, какую карту Вы выбрали:
И смотрите расшифровку их всех по порядку:
Перевернутая Восьмерка жезлов
В таком положении карта говорит, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и во вторник перед Вами могут возникнуть внезапные помехи. Замедлитесь и делегируйте, что возможно, чтобы не наделать ошибок в суете.
Перевернутый Шут
Эта карта тоже указывает, что Вы схватились за все сразу, из-за чего не можете закончить начатое и впустую тратите силы. 5 июля Вы будете склонны к импульсивным необдуманным решениям, ввиду чего чего лучше отложить важные дела.
Перевернутая Тройка мечей
Это карта еще называется Владыка печали. В прямом положении она предупреждает о драме и серьезных разочарованиях, но в перевернутом виде говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака повезет с деньгами до конца лета.