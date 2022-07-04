Таропрогноз на 5 липня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Вівторок видасться не простим

У вівторок, 5 липня, багатьом краще відкласти важливі справи, оскільки висока ймовірність прийняти неправильне рішення.

Про це говорить розклад за картами Таро від "Телеграфу" на цей день. Щоб дізнатися, до чого готуватися саме Вам, виберіть без роздумів одну з трьох карт на малюнку нижче:

Тепер подивіться, яку карту Ви обрали:

Зліва направо — перевернута Вісімка жезлів, перевернутий Блазень і перевернута Трійка мечів

І дивіться розшифровку їх усіх по порядку:

Перевернута Вісімка жезлів

У такому положенні карта каже, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і у вівторок перед Вами можуть виникнути раптові перешкоди. Уповільніться і делегуйте, що можливо, щоб не наробити помилок у метушні.

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Перевернутий Блазень

Ця карта теж вказує, що Ви схопилися за все одразу, через що не можете закінчити розпочате і даремно витрачаєте сили. 5 липня Ви будете схильні до імпульсивних необдуманих рішень, через що краще відкласти важливі справи.

Перевернута Трійка мечів

Ця карта ще називається Владика печалі. У прямому положенні вона попереджає про драму і серйозні розчарування, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним, можливо, трапиться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

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