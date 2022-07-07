Таропрогноз на 8 июля 2022: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Не упустите "своё" в эту пятницу

В пятницу, 8 июля, у многих могут возникнуть конфликты, однако в то же время некоторые смогут обернуть их в свою пользу.

Так говорит расклад "Телеграфа" по картам Таро на пятницу. Чтобы узнать, что ожидает именно Вас, выберите одну из трех карт на картинке ниже:

Теперь посмотрите, какая там была карта:

Слева направо — перевернутая Императрица, Рыцарь жезлов и Восьмерка пентаклей

И найдите ее расшифровку:

Перевернутая Императрица

В пятницу в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.

Рыцарь жезлов

Эта карта предупреждает, что 8 июля Вы можете столкнуться с переменами, однако не обязательно они будут приятными. Возможны конфликты, неожиданности и даже переезд, однако заодно это даст Вам и возможность для роста.

Восьмерка пентаклей

У Вас в пятницу будут силы и настроение, чтобы плодотворно работать и развиваться для достижения в будущем материальных благ и стабильности, — самое время приложить немного усилий для этого.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака крупно повезет в июле этого года.